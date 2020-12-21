文 | 西雅圖警察局SPD

在西雅圖生活很久的你曾經遭遇過偷竊、搶劫嗎？本報編輯幾年前曾在大白天的街道上被搶過；而另一位則在Capitol Hill的某酒吧內遭遇過偷遍了整個點的“神偷”——從此之後我們非常重視公共場合的安全問題。而年末往往是盜竊等案件頻發的時段，尤其在今年這個多事之秋。最近西雅圖警察局特地分享了人身安全/搶劫防範及應對，希望大家保持警惕，保證安全。

pc: Scott Webb

要點：

作好準備是人身安全的關鍵。在離開家之前，決定你實際需要隨身攜帶的物品，而不是習慣性的自動帶上整個手提包或者錢包。比如說，如果你要去雜貨店買幾樣東西，你可以在口袋里帶上現金或者一張信用卡/借記卡，身份證明和鑰匙。

遵循你的直覺。密切註意那些不祥的感覺——它們經常是在警告我們潛在的危險。“相信你的直覺。”如果你覺得某處情況異常，就應離開。相信你自己覺得某處“不對勁”的直覺可以是你保障人身安全的最佳工具。不要羞於基於那個“奇怪的直覺”而過馬路到街道的另一側，改變方向，回到一個商店里，或尋求幫助；你的直覺可能是對的。

穿著不防礙行動的衣物，以及讓你行動便利的衣服和鞋子。

攜帶盡可能少的東西；攜帶著太多東西會讓你顯得弱勢。

在街道上保持安全

在你遇到麻煩之前作好計劃。過到街對面，進入一個商鋪或者改變行走的方向，可能會幫你避免一個有潛在危險的狀況。

總是計劃好出行路線並且密切註意周圍環境。不要走不熟悉的小道。

掃視周圍的環境並與他人進行眼神交流，不用盯著別人看，但讓他們知道你知道他們在你的周圍。這樣做可以傳達一個信息：你不僅知道他們在那里，並且在需要的情況下能夠辨認他們。

充滿自信的走路。投射一個自信，務實的形象。

避免在夜間獨自行走或跑步。即使在白天，也盡可能地和一個朋友一起出行。使用照明良好的路線你可以容易地看到別人，也容易被看到。

當在街上時，避免用耳機聽音樂。用耳機聽音樂有可能影響你的全副注意力，從而觀察不到你周圍的事情和人。

攜帶手機並儘可能地保持開機。但是，記住當你走路時，打電話會分散你對周圍環境的注意力。

靠路邊一側行走，盡量遠離建築，樹和灌木叢，因為後者可以隱藏潛在的威脅。

如果你被跟踪了，或者你看到了讓你覺得不適的人或人群，請給自己行動的許可；你可以過馬路

換個方向走，進入一家店鋪，或者問問其他的行人你能不能和他們同行一小段。

如果當你走在路上的時候，有一輛車跟踪你或者向你示意，不要接近那輛車。相反地，轉身并快速的走向一個安全的地點。

當走向你家或者公寓的時候，把鑰匙拿在手裡。不要站在門口的同時在包里或者衣服的口袋裡摸索鑰匙。提前把鑰匙準備好以便使用。

安全的攜帶貴重物品。當從目的地出發或離開時，不要對外顯示它們（比如，蘋果播放器，蘋果手機，現金）。

熟悉街道的名字，街區的編號和方向（比如北，南，東，西）。有可能你會使用手機來報告異常情況，如果你能提供信息幫助第一反應者（比如警察，急救員或者消防員）找到你或者你報告的事件的發生地，這將是非常有用的。

練習如何提供一個好的關於他人的描述。訓練自己變得更細心。這是一個可以不斷學習和練習的技能。

在巴士或者轻轨上保持安全

使用公共交通的時間表來最小化等待巴士或軌道交通工具的時間。

當等待公共交通時，將背面靠近一堵牆（或者桿子）從而減少從背後受到驚嚇的可能。

不要在巴士或軌道交通上使用或顯示貴重物品，比如筆記本電腦，蘋果播放器，或蘋果手機。

如果在巴士或者軌道交通上有異常情況，通知司機並且/或者撥打 911 報警電話。

如果在巴士或者軌道交通上有人騷擾你，通知司機。

如果巴士或軌道交通上人很少，坐在靠近司機的位置。

將你的錢包，購物袋，背包，包裹等放在你的腿上，肩膀上，或兩腳之間——不要將它們單獨放在一個空座位上。

不要在巴士或者軌道交通上打瞌睡；打瞌睡會讓你成為一個（犯罪分子）容易得手的目標。

如果你對於在你平常的站點下車感到不安，待在車上等到下一站再下車。

如果你遇到了危險

找到在可怕的情況下你可以做的一件事。你能喊叫嗎？你能踢踹嗎？你能跑嗎？你有能夠幫助辨認人物/車輛的觀察入微的眼睛嗎？很好，從現在開始練習，練習，再練習。

如果有人向你索要財務，並且顯示或者以任何方式暗示他們有武器，那麼不要抵抗。不要因為物質財產而受傷或被殺害。

如果有人嘗試抓住你，要大吵大鬧。喊叫，踢踹，打鬥……做一切你能做的來逃脫並且吸引其他人的注意力。

如果有人攻擊你，盡可能多地製造噪音。號叫，喊叫，呼喊幫助，吹口哨，等等。在你和攻擊者之間創造距離。不要追趕你的攻擊者。盡快撥打 911 報警。