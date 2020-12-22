pc: Matt Chesin

西雅圖唐人街-國際區商業改進會（Chinatown-International District Business Improvement Area）近日，向唐人街-國際區的商家及居民發出的時事通訊中，提及公共安全。指自12月初以來，西雅圖消防局（Seattle Fire Department，SFD）和警察局（SeattlePolice Department，SPD）為整個中區（Central District）多宗故意縱火案，出勤執行任務。

鑑於最近發生的這些火災，SFD和SPD要求公眾在發現有人放故意火時立即撥打911，並呼籲市民採取防火措施減少家居或商店發生火災的可能性。

家居及商店預防火災小貼士

建築物外部

鎖好門窗，確保住房和車庫區域的安全

清理草坪、雜草、垃圾或建築物周圍任何可燃燒的東西。清除車庫區域內的所有易燃物品

將大垃圾桶、回收箱和庭院廢棄物箱放置在距離牆和屋頂屋簷線至少五英尺遠的地方，若可能的話，將它們放置在較少人能接觸的地方。請勿將它們裝得過滿。

修剪門窗附近的灌木以提高能見度

安裝運動傳感戶外照明燈或考慮一直保持燈打開的狀態

商家可致電 (206) 684-7665 聯繫 Seattle Public Utilities （西雅圖公共事業部門），安排配送和安裝用於回收箱和垃圾桶的鎖

建築物內部

測試煙霧警報器以確保其正常工作

為所有家庭成員制定一個火災逃生計劃。確保計劃中包括知道所有的出口和外面聚集地點

如果室內有滅火器，則請了解它的位置以及使用方法

針對施工場地的其他小貼士：