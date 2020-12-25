(溫哥華消息)畢業於著名學府Wellesley College，並在哥倫比亞大學取得生物科技工程碩士學位的7號曹榕容Amy勇奪《溫哥華華裔小姐競選2020》冠軍！Amy以熱血的拳擊運動作為才藝表演，反映出鍥而不捨的拼搏精神，更笑言華姐的密集式培訓比起過去十幾年的學習生涯更辛苦！Amy曾遠赴荷蘭音樂學院接受DJ訓練，比賽時學以致用，在回饋社會的「特別行動」中以混音打碟為本地一間醫院發起網上籌款活動，感謝前線醫護人員的付出。

過去兩個多月經歷無數挑戰的《溫哥華華裔小姐競選 2020》拉下帷幕，面對獨特的一年，大會顛覆了過往的傳統觀念，創立新穎賽制，花盡心思在精靈多變的電子及社交平台，向全世界展示佳麗的無限潛能，同時為《溫哥華華裔小姐競選》的 Moment 存檔增添更多動人心弦的時刻。

總決賽首次在新時代電視，YouTube 頻道及Facebook 專頁同步轉播，讓全球觀眾一起見證《The Moment of 2020》!司儀BChiu趙穎䝼及Chris袁號殷莊諧並重，非常合拍。今年大會榮幸邀請到TVB助理總經理 (非戲劇製作) 余詠珊小姐、音樂大師袁卓繁先生、香港小姐及時尚達人狄寶娜摩亞小姐、著名荷李活影星林路迪先生及香港小姐譚錦芳小姐肩負評選重任，專業評審團陣容鼎盛，眼光獨到。

佳麗隨著特別表演嘉賓周柏豪輕鬆愉快的歌聲陸續登場，配合《最後召集》的呼號，充滿陽光能量的一幕，八位華姐精神抖擻，把女團的合作精神表露無遺，為接下來的比賽考驗作好準備。清純可愛的形象，瞬間化為俏麗佳人的模樣，觀眾來不及欣賞五彩繽紛的戰衣及活力四射的舞姿，即時又被柏豪與佳麗穿越時空的完美互動所吸引，科技與藝術合體，相得益彰！之後個人自編自導深情告白，讓觀眾多角度認識華姐的內心世界及人生目標、抱負。

海闊天空最是令人嚮往！大會特別攝製冬日浪漫MV，佳麗穿上時尚泳衣，揚帆出海，在郵艇上盡展婀娜丰姿，優哉悠哉的生活態度，魅力十足！

本屆佳麗顏值和智慧都超越平凡，不乏世界各地名校本科及碩士畢業生，個人才藝更是多不勝數。八強毫不吝嗇，在短短的幾分鐘巧妙融合不同表演，盡顯才華創意！除了有自彈自唱、饒舌、插花、劍舞、拳擊、爵士舞、芭蕾舞、中國舞和踢躂舞，同場加映小型音樂會，包括小提琴、结他、鋼琴、琵琶、中阮、古箏以及單簧管。多姿多彩，目不暇給！

新時代電視每年都藉著《溫哥華華裔小姐競選》回饋社會，今年佳麗策劃了一場「特別行動」，各自通過不同方式向謹守岡位的前線工作人員致敬。１號吳曉鈴和8號聶均竹選擇親手製作小禮物；3號曹晶晶及6號姚珮泓則鼓勵大家捐出物資；4號劉蓓瑞爾及5號王浩瑞分別通過新媒體向毛小孩及弱勢社群伸出援手；而2號魏羽諾和7號曹榕容更利用網絡平台發起籌款活動。從比賽一開始到總決賽任務完成，觀眾深深感動，大會亦為愛心滿溢的華姐而驕傲。

暖男嘉賓周柏豪得知佳麗的「特別行動」，窩心從遠方寫下鼓勵說話，為各人打氣！之後以新歌《劫後餘生》，向疫情下的你我傳遞更多愛與關懷，最後帶來大熱歌曲《讓愛高飛》，細膩演繹，祝願愛能帶領大家奔向美好將來。

其中有佳麗在大流行當中錯過了畢業典禮，經過幾個月的訓練，非常興奮，這一次能夠參與《溫哥華華裔小姐競選》的結業禮。踏著閃耀鞋履、穿上高貴晚禮服，佳麗心情忐忑，既激動、又不捨。真摯的感言，打動了評審和全球觀眾。她們在如此不平凡的一年參選《溫哥華華裔小姐競選》，這個Special Moment定必永記心中。

精彩的角逐後，大會評判團經過一番慎重商議，終於選出各獎項得獎者如下：

冠軍暨最上鏡小姐：7號曹榕容

亞軍：8號聶均竹

季軍：１號吳曉鈴

晶瑩亮麗新星獎 ：3號曹晶晶

健康魅力獎：6號姚珮泓

恭喜曹榕容摘下桂冠！期待 Amy 繼續發揮華姐愛心精神，貢獻社區，在這個歷史性的特別時刻傳遞溫暖與力量。