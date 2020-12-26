（JY編譯）美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）週二向亞馬遜旗下全食超市（Whole Foods Market）發出警告信，並公開發布了該信息。在該信中，FDA指「全食超市多次未能正確標明包含主要過敏原的食品，這些食品在過去一年中以該商店的品牌（store brand）名稱出售。」FDA說，這些食品主要在該大型連鎖超市的熟食和烘焙區發現。導致在2019年10月至2020年11月之間召回了32款食品。

FDA還聲稱，最近的不良記錄已成為全食超市的一種模式，指出早在前幾年，這家連鎖超市已出售因未列出過敏源而必須召回的食品。

這是FDA首次公開警告零售商涉嫌出售未聲明過敏原的自家品牌食品。正確標示食品過敏原的警語至關重要，因為非營利性組織食物過敏研究和教育（Food Allergy Research and Education）的研究稱，在美國約有3200萬人患有食物過敏。

第三方評測機構Consumer Reports《消費者報告》食品政策主管布賴恩·隆霍爾姆（Brian Ronholm）說：「雖然FDA一再表示關注，但全食超市並未沒有進一步行動。一些零碎事件可能是個別員工的失誤，但是一系列事件和行為模式說明了管理問題和對消費者安全無動於衷的企業文化。」

全食超市發言人在一封電子郵件中表示，該公司「正在與FDA緊密合作，以確保我們商店中的所有做法和程序都符合食品安全要求。我們始終致力於保持行業中最高的品質標準。」

未列出過敏源事件正在上升

據FDA稱，至少在過去三年中，沒有標清過敏原一直是導致第1類食品被召回的主要原因，因為該類食品可能會引起嚴重健康問題甚至有導致死亡的危險。週二公佈的警告是FDA為了食品工業遵守及提高對過敏原標籤合規性的一部分。

法律規定如果產品或成分含有任何主要食品過敏原，這些過敏原必須寫在標籤上。其中最常見的8種食物過敏原包括有牛奶、雞蛋、魚類、甲殼類貝類（crustacean shellfish）、堅果、花生、小麥和大豆。

FDA食品安全與應用營養中心合規總監小威廉·科雷爾（William A.Correll，Jr.）在關於全食超市警告的聲明中說︰「消費者應該確切知道他們所購買的食品成份有什麼，並且應該能夠相信產品標籤清楚地列出了所有主要的食物過敏原。整個食品供應鏈可以而且必須做得更好，以防止使消費者接觸到標籤不正確的包裝食品。」

非營利組織美國哮喘與過敏基金會（Asthma and Allergy Foundation of America）首席官梅蘭妮·卡佛（Melanie Carver）說，如果商家未列出過敏源，「許多人可能面臨威脅生命的過敏反應。我們感謝FDA在執行食品標籤法律和法規方面的監督，以確保消費者安全。」

《消費者報告》的隆霍爾姆指出：「全食超市的事件提醒我們，高價格並不能保證產品更安全或更優質。消費者應保持對食品安全的警惕及意識，並仔細檢查他們所購買的產品。特別是過敏者，無論在哪裡購物。」