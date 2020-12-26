（JY編譯）根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，全國的自殺率在2019年有所下降。但是2020年的COVID-19大流行，不止使將是美國歷史上死亡人數最多的一年，早期數據表明，自殺率沒有下降趨勢。

2018年，有48,344名美國人死於自殺，該年的自殺率比2017年高2%。到2019年，自殺人數為47,511人，比上一年減少2.1%，該數字表明自殺人數在長達20年內首次減少，儘管自殺依舊是美國第十大最常見的死亡原因。

心血管疾病、癌症和意外事故是2019年導致死亡的三大主要原因，與2018年持平。經年齡調整的死亡率也有所下降。在2018年，每10萬人有723.6人死亡。該數字在2019年下降了1.2％，每100,000人中有715.2人死亡。

「我們尚不了解COVID-19大流行期間的自殺情況，因為美國沒有實時收集自殺數據，因此，有關COVID-19期間自殺率上升的說法並不基於現有數據，也沒有根據。」美國預防自殺基金會（American Foundation for Suicide Prevention）首席醫學官克里斯汀·穆蒂爾（Christine Moutier）在週二的聲明中說。「雖然來自幾個國家的最新數據表明，在大流行的最初的幾個月，自殺率沒有上升的跡象。但我們確實知道，與疫情之前相比，現在有自殺念頭在一般人群中更為普遍。因此，我們必須繼續把重點放在預防工作上，並為自殺高危險群提供支持。」

今年的統計數據可能會受到COVID-19大流行的不利影響。根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，截至12月22日，已有322,589名美國人死於該病毒。據《美聯社》，有預測表明，2020年美國的總死亡率可能超過300萬，新冠肺炎成為導致這一結果的關鍵因素。

根據CDC進行的一項研究，新冠大流行病已導致在18至24歲人群中，有部分人出現自殺念頭。在6月24日至30日對5,412名美國人進行的調查中，有四分之一的人說，他們在參與調查前的30天內曾有自殺傾向。大約30.9％的參與者表示出現焦慮或抑鬱狀態，而13.3％的參與者表示使用藥物或酒精來應對大流行帶來的壓力。

另外，據CDC的數據顯示，美國2019年人均預期壽命增加了大約6週至78.8歲。但CDC負責死亡數據統計的羅伯特·安德森（Robert Anderson）週二對美聯社表示，美國2020年人均預期壽命最多可能減少3年。