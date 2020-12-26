聖誕節將近，西雅圖雷藏寺發起冬季送暖活動，號召民眾一起共襄盛舉，於12月17日由蓮花璧珍上師等一行人，前往華盛頓大學西雅圖校區的Facing Homelessness，捐贈食物及禦寒物品，幫助孤苦無依的遊民們能度過嚴寒的冬天。

Facing Homelessness是無家可歸者的救助機構，工作人員Karina在之前聯繫時列出一系列亟需的物件清單，連連說不好意思需要這麼多，及至雷藏寺一行人抵達後，看見從車上陸陸續續搬下的睡袋、帳篷、襪子、外套、冬帽、男內衣、塑膠布（鋪墊在帳棚下以阻隔潮濕水氣）、小型瓦斯爐、瓦斯罐、泡麵……等等，她笑容滿面的說，「沒想到你們竟然全都帶來了」。

Facing Homelessness的義工Amanda表示，這裡就像一個大家庭，附近許多遊民會到這裡與朋友聚首，他們受到親切的微笑與充滿關懷的問候，領取救濟物資，大家在此寒暄聊天，覺得很有歸屬感，沒有不受尊重的不快。

古籍禮記「不食嗟來食」的典故，教導後世不可以在施人粥飯時說「喂！來吃東西！」這麼不禮貌的話。慈悲雖是普世價值，世界各宗教都推崇，但並非人人都能不分親疏的樂於幫助別人，蓮生活佛開示你我他都是一家人，我們原本是融為一體的大光明佛性，大眾要同體大悲，普同尊重，幫助眾生離苦得樂。

Facing Homelessness慈善機構，多年來一直本著愛心，不分種族的盡心盡力照顧著露宿街頭的人們，提供種種禦寒物資及食物，讓無家可歸者在溫馨中安然的度過寒冬。