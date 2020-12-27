（Susie編譯）華盛頓州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）上週四正式公佈了其2021-2023年的財政預算方案。新的方案會向資本收益及醫療保險公司徵稅，以資助政府在不減少向社會大眾提供服務的前提下渡過疫情難關。

州長英斯利最新擬議的《2021-23 全州運營預算》總計支出576億美元，重點會放在公共衛生健康方面，以應對疫情肆虐，以及被迫關閉的商戶和學校等公共設施所帶來的經濟衝擊。

在一次新聞發布會上，英斯利就此預算評價道，「這項預算是讓我們在新冠疫情的背景下，解決州內多重危機的機會，它會為華州贏來經濟的緩解和恢復，並重拾經濟發展的韌性。」

該預算中的3億9千7百萬美金將用於檢測設備、個人防護用品（personal protective equipment）、實驗室用具、傳染病學研究、疫苗分發，以及對華州公共衛生系統的資助。

另外有4億美金會用於資助新型教育，以解決疫情影響下的學習損失和不平等教育機會問題。這筆預算來自目前教育遭受重創的現狀。據統計，目前華州只有15%的K-12學生在接受課堂教育（面授課程）。同時，州長於上週三宣布，最新發布的稍顯寬鬆的公共衛生標準目標之，一就是促進更多校區的復課，讓更多的孩子恢復課堂學習。

與此同時，英斯利的提案也會將對華州精神健康醫療系統的資助作為全面改革的一部分。

雖然州長預算的總體計劃是要在不久的未來開始對低收入家庭進行稅收抵免支付的資助，這是自2008年大蕭條前就提出，但是一直未得到資助的項目。但是這些款項並不會出現在2021-23的預算當中。

此外，英斯利的預算藍圖也會有效促進在州內資本建設預算內的諸多項目，比如社區大學的完善，以及公路下方魚群通道（例如堤壩、船閘等設施）的修繕等一系列，旨在促進經濟的項目。

致力於資本預算項目的西雅圖選區代表的首席民主黨參議員大衛·弗羅克特（David Frockt）高度評價了這一預算，稱其描繪了一個「大膽的框架」（a bold framework），並指出，「這項預算將大力投資在項目和基礎設施建設，以及極待支持的住房和行為健康領域，它會是助力我們州內經濟恢復，及打造更平等的州內環境的關鍵之舉。」

但是在華州參眾議院內佔少數的共和黨人卻對此預算計劃持消極態度。

代表奧本（Auburn）地區的眾議員德魯·斯托克斯巴里（Drew Stokesbary）對此表示︰「我認為這項預算計劃對全職工作的家庭是沒有什麼幫助的，而他們正在疫情影響下艱難度日，不知道明天會發生什麼。」斯托克斯巴里呼籲民主黨立法人將工作家庭稅收返利項目加入到接下來的預算週期內。

目前來看，華州的預算形勢較6月份的經濟全面停滯和財政收入短缺情況已經有了不小的起色，但是較疫情發生之前還是短缺了近24億美金。當時，州預算預測員預計，但是徵收稅的減少，將在未來三年內為華州造成88億美元的收入缺口。因此，對於下個月會召集2021立法會議的州長和立法人來說，他們依然要設法面對接下來兩年的預算短缺，並會在未來的稅收和支出上面臨艱難的決定。

為此，英斯利的預算計劃包括了一項9%的徵稅條款，面向資本收入超過$25,000的個人或者資本收入超過$50,000的家，不過此項稅收的收益要在2023財政年之後才會顯現。其徵收對像不包括個人獨資企業、家庭、退休賬戶、農林場收益、以及個人工資收入等。

此外州長還提議，將藉由對保險提供方、醫療服務供應方以及對醫療補助管理式醫療機構的評估和徵稅來增加財政收入。這項每月收取的會員費將由華州保險委員會辦公室予以監督和調整。

針對此項徵稅，代表溫哥華地區的共和黨籍參議員琳達·威爾遜（Lynda Wilson）在一項聲明中評價道︰「參議院的共和黨人們一直在傾聽華州所有家庭和企業的聲音，他們一直在努力與疫情帶來的經濟崩潰和封鎖抗爭著，他們現在最不需要的就是對醫療保險的新增徵稅。」威爾遜是參議院預算委員會中排名最高的共和黨人。

近年來，州長和一些民主黨議提出了加新增徵稅收的建議，但是，沒有任何一個參議院投票贊成這種稅收，而少數溫和的民主黨參議員此前也對此表示反對。

為外，上週早些時候，州長英斯利宣布了一項針對州內多樣性和平等性的計劃，其中包括建立一個獨立調查辦公室，針對執法機構的暴力使用問題；也包括了一項他最近督促的氣候變化立法。

與州長的財政計劃相對應，參眾兩院的民主黨立法人也將在為期105天的常規立法會議期間發佈各自的2021年財政預算。此會議將主要以遠程形式召開。