文 | Ryan

即使肆虐全球的新冠疫情沒有出現，一些西雅圖居民每逢這個灰濛蒙的雨季都會感到沮喪。這樣的天氣還會持續差不多半年。加上2020是前所未有的一年，除了缺乏陽光外，還要面對新型冠狀病毒疫情。不論我們夏季已經在遏制病毒傳播上付出很大努力，現在的新一輪封城措施令人尤其痛苦。

在和暖的月份，我們比較容易在戶外進行社交和鍛煉活動，但來到寒冷和潮濕的月份，能在戶外進行的活動減少。我們長時間處於室內，而獨自度過的時間亦變相更多。而且新型冠狀病毒，與封閉的室內空間相比，它在戶外的傳播風險要低得多。

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的一項新調查發現，在11月中旬，大約一半居住在西雅圖地區的成年人感到抑鬱。在西雅圖都會區，有300萬名18歲及以上人口中，至少有150萬人在上週連續數天感到「沮喪、抑鬱或絕望」。

人口普查局與其他五個聯邦機構合作，開展了一項名為「家庭脈搏調查」（Household Pulse Survey）的新民調，當中包括有關心理健康問題的調查。而且調查與其他普查不同，能提供近乎實時的數據。這些統計數據將幫助官員和決策者了解疫情對全國各地社區的影響，並為疫情過後協助恢復社區提供數據。

據《西雅圖時報》，在11月11日至23日進行的最新調查中，西雅圖市成為美國最「悲傷」的城市。「家庭脈搏調查」包括全美15個最大都會區的數據，西雅圖排在第15位。在這15個最大都會區中，大多數西雅圖受訪居民表示，在過去一周內有沮喪或絕望感，抑鬱情緒的比例成全美之冠。

氣候因素似乎並不是導致抑鬱的主要原因，因為西雅圖與全國最陽光的城市之一╴鳳凰城，在調查中以49.1％並列第一。11月中旬的調查指出，最少人感到抑鬱的都市區是紐約，有37％，但數字仍然頗高，令人擔憂。

如果調查在疫情前已有進行，會更容易反映疫情對人們情緒的影響。當然，西雅圖地區一半的成年人在任何一周內有抑鬱的感覺，這並不罕見。實際上，有證據指出，疫情已對美國人的心理健康產生了深遠的負面影響。美國疾病管制與預防中心（CDC）的一份報告發現，與2019年的數據相比，疫情期間成年人抑鬱症發病率增加了三倍。

CDC報告亦發現，由新冠疫情引起的抑鬱症在年輕人中更為嚴重。原因估計是年輕人的生活受到較多影響，例如因疫情而延期畢業、婚禮和求職進度等。而且疫情嚴重限制了社交活動，而社交活動正正是年輕人生活中的很大一部分。

美國疾病控制中心與西雅圖調查結果一致。在18至39歲的成年人中，57％的人在11月中旬感到情緒低落（抑鬱），是所有年齡組中最高的。至於60歲及以上的人群中，有大約38％受訪者一周數天感到抑鬱。

雖然金錢不能買到幸福，但西雅圖的調查確實顯示，家庭收入較低的人更容易感到抑鬱。如收入低於50,000美元的人中佔65％會產生抑鬱情緒，而收入150,000美元或更高的人群中只佔46％。數據還顯示，正在領取失業救濟、政府補貼，或在11月份不得不動用存款或借款維持生計的人群，抑鬱症的患病率更高。

但調查顯示，教育程度則未有顯示與抑鬱症有直接關係。

另外，11月的調查指出，在西雅圖大都會區，多裔人士和白人感到抑鬱情緒的人數比亞洲人和非裔多。而且發現女性比男性更容易感到抑鬱。全美共有71,939人參與了這項調查，其中1,754人在西雅圖地區。