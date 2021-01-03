秋冬通常是房產交易的淡季，加上在疫情下推波助瀾下，房屋市場通常會降溫，但大西雅圖地區的房價仍比全國其他任何地方的增長速度都快。

根據標準普爾《CoreLogic Case-Shiller房屋價格指數》的最新數據，普吉特海灣（Puget Sound）10月的房價上漲速度，是除了鳳凰城外，比起其他城市也要快。該指數報告了美國房價連續三個月的滾動平均值。而大西雅圖地區的價格包括金縣、皮爾斯縣（Pierce）和斯諾霍米什縣（Snohomish）縣的房屋。

今年10月，是大西雅圖地區房屋價格連續第9個月上漲，比去年同期漲幅11.7%，成為全美房價上漲第二快的城市。而鳳凰城則比去年同期漲幅12.7%，比今年9月份的11.4%還要多。

目前，全美10月份的房屋價格上漲了8.4％，較9月份的7%高1.4％。標準普爾董事克雷格•拉扎拉（Craig Lazzara）在一份聲明中稱，儘管市民對新冠疫情對經濟影響有多深遠仍知之甚少，但房價的持續上漲顯示，「新冠疫情正鼓勵潛在買家從城市市區的公寓移居到郊區的房屋」的觀點一致。

由於《CoreLogic Case-Shiller房屋價格指數》數據有兩個月的滯後，因此無法完全解釋房地產市場的現狀，但其他指標也顯示類似的趨勢。據西北多重上市服務機構（Northwest Multiple Listing Service）的數據，金縣、皮爾斯縣和斯諾霍米什縣的11月房價比去年同期都有所上漲。當地房地產經紀人指，買家受到低利率和對更多空間的強烈渴望的驅動而決定買房。

在線房地產搜索引擎Zillow的經濟學家馬修·斯派曼（Matthew Speakman）表示，低利率、供應短缺和其他因素推動下，價格上漲的趨勢可能將持續數月。斯派曼在一份聲明中指，「這些因素似乎在短期內仍會存在，經濟的逐步復甦將鼓勵更多的買家進入房屋市場。房價飆升現象，將持續到2021年。」

西雅圖去年房價漲幅超過了其他西海岸城市，如波特蘭、舊金山和洛杉磯等。加州聖地亞哥緊隨鳳凰城和西雅圖，10月的價格上漲排名第三，幅度為11.6％。Case-Shiller指數涵蓋的所有19個都會區的房價都出現上漲。

根據《CoreLogic Case-Shiller房屋價格指數》，大西雅圖地區的各種房屋價格都在上漲。該指數整理出三種類型的房屋，分別為價格在477,799美元以下的房屋，價格在716,138美元以上的房屋以及介於兩者之間的房屋。而最低價類別的房價增長最快。

最低價類別和中等價位房屋的價格比去年同比上漲約13％，而最昂貴房屋的價格則同比上漲11%。