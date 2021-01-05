今年冬天有點特別，我們要是出外走走，與朋友聯系，到餐廳也恐怕是outdoor seating更通風安全。限制令持續時，餐廳也不能提供室內餐飲服務。不過仍有不少餐廳其實設有室外空間，深冬里商家也貼心放上了供暖措施。外出就餐的朋友也要註意衛生事宜。

Bellevue & Kirkland

Central Bar

點一杯精致的雞尾酒和其他傳統美食料理吧！Central Bar在商場間走廊放置的帳篷區域，切合貝爾維尤市中心風格，營造出優雅露天氛圍。

520 Bar and Grill

剛獲得Bellevue Lifestyle Magazine頒發的Best Casual Dining Award殊榮，這間餐廳的Outdoor Seating感覺就像是霍爾馬克的節日電影般，在寬敞的帳篷布滿聖誕裝飾。

Carmine’s

露台本來已經很迷人，現在加設頂賬和暖氣，原本就十分精美的意大利美食顯得更加吸引人。建議大家提前預訂。

Japonessa

歡迎所有年齡段的顧客來這里的有蓋露台坐做，但還待安裝暖氣。不過餐廳暫時不提供預訂服務，需要提前電話確認。

Cactus

雖然露台狹窄，但座位都有暖氣覆蓋，Cactus是品嘗瑪格麗塔酒和墨西哥美食的最佳聚會場所，Bellevue Square里逛累的話不妨在這里吃一頓。

Le Grand Bistro Americain

露台上非常有節日氣氛的燈串，備有暖氣，加上海濱風光，是近期吃法國菜的好去處。

Belltown & First Hill

Limoncello

位於市中心第一大道的意大利咖啡館，搭建了漂亮的頂賬並有暖氣的露台，原本就是社區中的人氣王，平時還有球賽直播。

Sixth Avenue Plaza

位於Blanchard和Virginia之間的第六大道（Sixth Avenue）已成為戶外用餐廣場，設有三段式帳篷和精心裝飾的桌子，為這一帶餐廳提供室外用餐場地，餐廳包括Marination，Evergreens，Lady Yum，Potbelly，Joe and the Juice，Casco Antiguo等。

L’Oursin

小酒館提供90分鐘的『apres ski』雙人露台，只需花$65美元，就可以享用芝士火鍋，自制肉醬和兩杯vin chaud。餐廳設有暖氣。需網上預定。

Eastlake & Madison Park

Pecado Bueno

一個大車棚式帳篷讓您在火堆旁保持幹爽溫暖 ( Fremont分店亦有類似設置）。平時也可以來一份Quesadilla或墨西哥小吃打包帶走。

Cafe Flora

餐廳適合素食者，以清新自然的店內裝飾出名。停車場設有帳篷，足夠容納34個座位，色彩鮮艷的椅子和來自Fortunate Orchard的插花布置依舊創造出明快的氣氛。

Surrell

提供美式fine dining的wine bar，原本漂亮的patio在特殊時期提供了精美的用餐環境，同時只接待兩桌食客，設有暖氣。需提前預約。

Capitol Hill

Barrio

位於Seattle University附近，這間墨西哥餐館的進餐帳篷就在街邊，你可以享用精心擺盤的taco等墨餐，或點一杯酒小酌。

Optimism Brewing

如果普通的小酌滿足不了你，那這間啤酒廠提供了豐富的選擇，每天為想來一杯的朋友提供寬敞空間，設有帳篷座位的庭院中有時會停泊著其他food truck。而且官網也提供了詳細的to-go菜單，可以特別註明需要這些outdoor seating座位：https://order.optimismbrewing.com/s/order

Poquitos

位於第10大街上，由花園改建的帳篷式露台可容納五張桌子，為食客提供瑪格麗塔酒，雞肉炸玉米餅和墨西哥玉米粉餅等，並設有懸掛式暖氣。食客可以通過QR碼訂購。每桌最多六人。

Rhein Haus

德國風格的啤酒吧，有10台暖氣和6個室外足球電視，以及八張帶篷桌子。

Rione XIII

埃森·斯托威爾（Ethan Stowell）在第15大街上的餐廳，提供便當和羅馬風格美食，他們將六張野餐桌放進了輕便的巨型帳篷中。

Taurus Ox

雖然只有三張戶外餐桌，但不影嚮麥迪遜市這家小餐館的室內容納人數。這家的東南亞菜看起來很誘人。無需預訂。

Central District

Reckless Noodle House

設有帶遮蓋的室外空間，是享用雞尾酒和面條的一流去處。

Daniel’s Broiler

历史悠久的steakhouse，它家的戶外餐桌面向湖邊，可以享受無敵海景，並提供戶外用餐者暖氣和帳篷。

Meet the Moon

餐廳在華盛頓湖大道上，設有帳篷，開放時間從午餐到歡Happy Hour，一直到晚餐。

Bottlehouse

兩個帶頂棚的露台為食客提供戶外用餐。在較冷的月份，酒櫃的熱門將露台變成『溫室』，而後花園的新空間已於10月中旬開業。

Hi-Spot Cafe

這座由來已久的cafe在圍牆花園設有暖氣，提供經典早餐和午餐。

Red Cow

伊桑·斯托威爾（Ethan Stowell）的牛排餐廳在露台建設了大帳篷，路邊桌子亦有單獨的帳篷。請預訂露台座位。

Ballard

The Walrus and the Carpenter 擁有驚艷西雅圖的牡蠣酒，店內裝修風格也清爽有逼格，在這段特殊時期，店子精心設著一系列帳篷，可在OpenTable上預訂位置，將提供室外餐飲服務至2月。

Ristorante Picolinos 這家意大利餐廳將寬敞的花園變成了一個大型帳篷，用窗簾，地毯，植物，藝術品和燈串共同打造了舒適的餐廳環境。

Brimmer and Heeltap 頗具特色的美式餐廳在後花園帶有頂棚，裝有暖氣。Brimmer老板Jen Doak打造的花園提供顧客舒適環境聚會。

Ballard Pizza Co. 伊桑·斯托威爾（Ethan Stowell）的休閑家庭聚會披薩店位於巴拉德大街（Ballard Ave），室外設有帳篷。食客可以通過QR碼在桌子上直接訂購披薩和啤酒。

Bitterroot BBQ 同樣位於巴拉德大道上的Bitterroot BBQ設有小圍欄式帳篷，已準備好雨季（Happy Hour為每日4-8時）。

Ray’s Cafe 可愛的海鮮餐廳，露台設有被遮蓋帳篷和暖氣，還有迷人的水濱景觀。約容納八張桌子，都間隔六英尺。

Fremont Greenlake

Fiasco 位於Stone Way的意大利餐廳，設置了帶暖氣的帳篷。

Fremont Brewing 比Fremont’s Beer更令人印象深刻的是他們帶篷的啤酒花園。在周中時段，該空間可作為遠程辦公室，提供wifi和Coro三明治。

Pablo y Pablo 以炸玉米餅為賣點的Pablo y Pablo設有三個輕型帳篷。

Duke’s 一家帶有暖氣和寬敞帳篷的傳統海鮮餐廳，為雜燴和專業採購的海鮮提供了『庇護所』。

Queen Anne

How to Cook a Wolf 原本人氣就超高的意大利餐廳，店前的帳篷為聚會提供一些戶外隱私。看起來進餐氣氛非常不錯。

South Lake Union

White Swan Public House Matt’s in the Market及Radiator Whiskey的子餐廳，在面海的露台上放了大型帳篷，並配備了燈，野餐桌和暖氣，為牡蠣，漢堡和poutine-of-the-sea海鮮套餐等菜品提供了美麗背景。

Mbar 餐廳設有露台，充滿了壁爐，和不同設計的座位，食客更可以一覽令人驚嘆的城市景觀，欣賞美麗的西雅圖天際線。

Duke’s 凹陷的帶頂棚露台可防止雨淋，餐廳亦設有暖氣，食客可以享用周打魚湯，一邊欣賞碼頭的景色。

University District & Wallingford

Westward 該鎮最迷人的海濱餐廳現已設有帳篷和三個室外火爐。

University Village 南車庫前面的人行道現在為Joey Kitchen，越餐Ba Bar，鼎泰豐和Eureka的食客提供戶外用餐設施。另外附近的Mr West建築物北側有帶頂棚的庭院。

Mkt. 這個小巧而優越的餐廳擺放了帳篷，食客們可以在這里品嘗意大利面和時令蔬菜。

West Seattle

Harry’s Beach House 餐廳現設有帳篷，用吊燈點亮。提供早午餐，巧克力蛋糕和無與倫比的漢堡包。

Lady Jaye 這間提供美味煙燻食物和各類雞尾酒的餐館分別在下午4、5:30和7:15為食客提供入座時間。餐廳設有室外火爐和八張桌子。

Ounces Taproom 自2016年開業已有戶外用餐設施，現加設了更多帳篷。

Chinatown Beacon Hill Georgetown

Mezzanotte 馬庫斯·拉拉里奧（Marcus Lalario）新開的意大利餐廳設有巨大礫石露台，並由巨型帳篷覆蓋。透明的屋頂讓食客欣賞上方的灰色天空。

Super Six 提供早午餐，晚餐和Happy Hour，兩邊都豎立了巨大帳篷，食客可通過QR碼點餐。

Bar Del Corso 涼棚和後露台設有暖器讓顧客保持溫暖。傑里·科索（Jerry Corso）的意大利菜單會讓人流連忘返。

Musang 人氣超高的菲律賓餐廳，小小的前花園設有帳篷，與以前相比有所改進，還可以為您提供毛毯。

盤點了那麼多，建議大家有興趣去之前先查看是否需要提前預約。以上所有提供戶外就餐的餐館都嚴格遵守相關規定，而未免白跑一趟或無盡等待，建議大家提前reserve，大多數都可以通過OpenTable或是自己的網站預訂。