編譯 | Ryan

2020年疫情令華盛頓州車流量減少了一成五，並減少了六成公共交通使用量，因此交通堵塞情況有所好轉，亦令政府有一年時間提出解決方案。但新一年已經來到，州議員將需要急切解決迫切性問題，如資金不足以維修道路和橋樑，以及是否通過一項大規模交通計劃。

華州參議院運輸委員會主席、代表史帝文斯湖（Lake Stevens）的民主黨人史蒂文斯·霍布斯（Steve Hobbs）和史蒂夫·霍布斯（Steve Hobbs）表示，他們將嘗試在國民警衛隊撥款中抽出資金，再次嘗試促成值數十億美元的「華盛頓前進」（Forward Washington）計劃。如果未能通過，霍布斯將再次未能協助紓緩二號高速西行棧橋交通擠塞情況，該棧橋將史帝文斯湖連接到埃弗雷特。

州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）將提出一項3.18億美元用於電動輪渡以及低碳排放標準方案。還有2000萬美元用於改良行人道、自行車道和學區附近的道路，和動用325萬美元計劃未來高鐵興建。英斯利又指，為了實現減少溫室氣體排放目標，政府必須積極實現多樣化運輸基礎設施，從各方面入手，減低車輛、船隻和公共汽車碳排放。



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華盛頓州遠遠落後於2035年將碳排放減少百分之二十五的目標。

奧林匹亞選區、共和黨眾議員安德魯·巴爾基斯（Andrew Barkis）支持在2021年將新稅減至最低或為零，他認為市民仍會受疫情引起的業務限制而受到傷害。他指立法者應該注視在維護和已經批准的項目上。

會議預計將就碳排放稅或普通燃油稅進行一場漫長拉鋸戰。會議透明度亦會因聽證會在網上進行關係變得更加複雜。霍布斯在電話採訪中笑道指他寧願履行軍事職責，因為至少會知道敵人是誰，到會議根本就是「自投羅網」。

亞基馬（Yakima）選區、共和黨參議員柯蒂斯·金（Curtis King）預計會中將有議員提出至少三個版本，達成協議的道路將會非常艱難。立法者必須達成兩黨六成協議，才能通過撥款項目。

西雅圖選區、民主黨參議員麗貝卡·薩爾達尼亞（RebeccaSaldaña）起草了一項為期12年，耗資143億美元的的「常綠計劃」(Evergreen Plan) ，以及加收豪華飛機和遊艇的碳排放稅。她計劃將撥款19億美元為維修保養資金，遠高於其他提議。

她指普吉特海灣地區管理車流量並不容易，加設道路或將車輛轉移其他地方其實無補於事。

她呼籲在由數條高速公路圍繞的諸如杜瓦米甚河（Duwamish River）一帶實行「環境正義」(Environmental Justice)。公路在疫情下仍以非常繁忙，飛機、化石燃料船和貨運卡車都會經過。這種情況將持續，因此必須使用更清潔的燃料。

「華盛頓前進」

霍布斯表示，他將重新編製2019年提出耗資166億美元的10件年計劃。

最大的項目是獲得了31.75億美元提名的 I-5 高速哥倫比亞河道一段。俄勒岡州和華盛頓州去年恢復了計劃。各州將取代1917年和1958年建造的高速公路吊橋。

霍布斯說，他希望可以將撥款金額增加7500萬美元，用於維修破裂的西西雅圖高架橋。他認為港口貿易和區域旅行對整個州具有價值，鼓勵西雅圖立法者支持通過覆蓋全州的計劃。

但亦有其他議員認為不切實際，遠遠超出了西雅圖交通運輸部建議的1900萬美元撥款。

西雅圖交通主管希瑟·馬克思（Heather Marx）表示感激霍布斯參議員對西西雅圖大橋的關注。西雅圖西區民主黨參議員喬·阮（Joe Nguyen）稱，要求撥款橋樑維修一而再在大量建議書中等待通過。

「華盛頓前進」第二大項目是2號公路，初步計劃耗資15億美元。自1980年以來，流量增加了兩倍，新的西行棧橋可能會增設公車和高載客量車道或收費車道。

其他重大項目包括用於渡輪、碼頭和電動船，一共17億美元；另外10億美元用於高速公路維修；一項由通行費資助的4.7億美元 I-405 擴闊工程；以及耗資3億美元基沙普半島（Kitsap Peninsula）3 號高速公路拓寬工程。

穆列特效應 Mullet Factor

去年秋季以57票壓過參議員英格麗德·安德森（Ingrid Anderson）的法案為「華盛頓前進」增加了撥款。

馬克·穆萊特（Mark Mullet）向東區交通協會（Eastside Transportation Association）表態指緩解交通是法案中的最重要事項。他的地區已經獲得2.85億美元的提案，將原来四條車道變窄為兩條，曾經導致多宗致命車禍的8號公路拓寬。

但穆列特正提出另一個東區項目，擴闊 I-90 與 I-405 交匯的一段公路，以疏導從伊瑟闊（Issaquah）到華盛頓湖（Lake Washington）公路出入口的車輛。

霍布斯同意在「華盛頓前進」計劃中添加 I-90 / I-405 項目，但拒絕在與華盛頓州運輸部（WSDOT）核實項目細節前發布草案。

尋找資金來源

以往草案版本將通過燃油稅或碳排放稅將征收每加侖15美分。

前默瑟島代表朱迪·克利伯伯恩（Judy Clibborn）表示，另一方法為按行駛里程付費，但方法需花幾年時間才能建立。

駕駛電動特斯拉（Tesla）的穆列特估計，公眾和立法者會接受每加侖8至10美分的燃油稅。他亦指碳排放稅有效幫助本州應對全球暖化。他表示如果收取的費用一半能夠流回運輸預算，他將支持碳排放稅。

但過境運輸選擇聯盟（Transportation Choices Coalition）和其他支持公共交通工具的團體，將希望資金能幫助因疫情受損失的公車代理商。聯盟代表布萊斯·雅登（Bryce Yadon）表示，他們希望能夠盡快完全恢復公車系統，減少對司機影響。

另外一項建議希望撥款鮭魚河水修復工程，估計需要35億美元，用於更換被破壞的涵洞。但鮭魚修復工程計劃引起爭議，質疑是否應先注視教育，執法，公共衛生和其他公共服務。

2020年車道流量減少，導致收取費用下跌，可能會令I-405州際公路和167號公路相連項目受阻。

現在大部分人都居家工作，目前未能肯定道路需求什麼時候會恢復到疫情前的情況。華盛頓州是否需要更多道路容納車輛？

亞基馬參議員柯蒂斯·金表示願意接受大方案，亦有他自己一份標書，但就表示反對即時提高燃油稅。他認為經過2020年非常時期，市民已經苦苦掙扎很長時間，對於已經依靠失業救濟金的人來說只是另外一個更大的負擔。