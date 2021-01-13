編譯 | Ryan

西雅圖警察局（SPD）最新發佈去年犯罪統計數據顯示，2020年兇殺案數量急劇上升，達到20多年來的最高水平。犯罪儀表板數據顯示，2020年發生了52起兇殺案，比2019年35宗起高出48.57％。

在去年的兇殺案中，6起在北門區（Northgate）發生，4起在國會山（Capital Hill）發生，另外3起則在第一山（Fill Hill）以及附近的市中心和中央區（Central District）。

在週一（11日）的一個新聞發布會上，SPD臨時警察局長阿德里安·迪亞茲（Adrian Diaz）表示，2020年的謀殺案數字是26年來最高。他強調不能容忍這種暴力，但未能解釋為何比其他城市的年度增長率都要高。他指警方正在努力減少兇殺案的發生。

其實去年除了西雅圖，全美兇殺案數字都有上升趨勢，從2019年到2020年，美國51個城市的兇殺案平均增加了35％。

但迪亞茲指，去年的數字其實包括2宗發生在2015年的案件，以及2宗不發生在西雅圖、但在Alki海灘發現的屍體兇殺案。

Arisa Chattasa

其中60％的兇案都涉及槍械，大多數受害者是18-29歲及30-49歲之間的男性。而其中29％至45％受害者是非裔人士。該部門表示，為了阻止暴力犯罪，SPD去年在街上繳獲超過1000支槍。

雖然兇案率上升，但整體涉及暴力的犯罪率比2019年低。SPD在2020年記錄了4580寺，比2019年4673起低，但2020年的家庭暴力有所增加。

另外，盜竊案略有上升，由2019年的37,741起升至2020年的38,288起，增加了1.4％。而根據華盛頓州金融管理辦公室2020年4月的估計，市內人口增長為1.8％。

去年盜竊案數字最高的是安妮女王區（Queen Anne），其次為北門和國會山。入室爆竊在所有盜竊案中增長最高，高達35％。

迪亞茲在講話結束時表示，犯罪率在2020年底呈下降趨勢，並強調了該部門在警力減少下，應對犯罪的工作責任。「我們承諾在2021年的犯罪率，不但比相對較高的2020年低，還要將該數字減至低於2019年。但同時亦需要市民合作，一同打擊罪惡。」