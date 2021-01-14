編譯 | Susie

Tim Mossholder

要說在過去10個月的混亂和痛苦中華盛頓州還剩下什麼亮點，那就不得不盛讚一句它堅韌的經濟了。在疫情和經濟衰退的雙重打擊下，華州經濟依然堅挺，並為全州政府提供各項開銷，委實功勞不小。

據華州預算預測專家們估計，華州的財政收入將在不提高稅收的前提下以超越人口和通貨膨脹的速度繼續增加。

這就應該改變華州立法機構的預算局面了。上週一剛開過會的華州立法部門，主要任務就是在去年多重混亂和恢復的挑戰下擬定預算。

然而控制著州長辦公室和兩個立法議院的多位民主黨領導人，還在熱切謀算著增稅籌錢。在脆弱的經濟復甦期，給眾多還在奮力掙扎的普通家庭和工作者施加更多的經濟負擔勢必是極具破壞性的。

與此同時，立法者們應該尤其註意並存疑州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）的預算提案。據《西雅圖時報》，置華州各項挑戰於不顧的州長一再呼籲增加各項新稅，併計劃在2021-2023期間增加10.5%的開銷，約合55億美金。

這些都揭示了州內各領導勢力，在幾大巨頭公司創造的財政收入面前的分裂性，以及普通居民和企業正在面臨的困境。

公共資金總收入未來兩年預計有7%的增長，比過去兩年的11%有所減少，但依然增幅可觀。早期關於疫情之下預算災難的恐懼已經漸漸平息，華州也能用17億美金的應急基金輕鬆渡過難關。且據州長英斯利的金融管理辦公室確認，在2021-2023 期間，目前的稅收標準就足以滿足現階段的各項開支項目和花銷，甚至還有10億美金的節餘。

所以立法者能不能就像其他大眾一樣，靠近幾年算不上多但絕對夠用的存款度日呢？還是一定要通過增加普通家庭和工作者的生活成本來延續2019年的大手筆開銷呢？是不是從提高目前開支的效率和效果入手會更好呢？畢竟全州來看，需要花銷的地方只會越來越多。

增稅的支持者們給出的錯誤建議是要麼提高稅收，要麼削減服務到最基本的水準。事實是，任何建議更多籌款或更大開銷的提議都應該被再三斟酌，是否值得華州居民和州內經濟的複蘇承擔危害。

其實州內的需求還是很多的。只不過英斯利和他的民主黨領導人們不認為，這些需求緊迫到要在去年召開特別會議，畢竟這就耽誤了他們幾十億的新開支和加薪計劃。

除此之外，目前由民主黨人領導的國會當然也會發放更多的救濟資金和經濟刺激金。只是想要復蘇經濟的龐大資金支持也就只有聯邦政府可以提供了。

《西雅圖時報》指，華州經濟的韌性不代表任何做法都是可以的。

去年一年，上千家商舖已經永久關閉，一百多萬人接受了失業補助。僅聖誕假期一周，就有497,370名居民申請了失業救濟。對多數人來說，經濟和生活何時能回復正常依舊成謎。如果華州不能培養或吸引更多的公司入駐，那麼製造業也將面臨長期的衰退。

儘管如此，公司們還要在未增稅的前提下，因為失業保險金的瘋狂增長向華州支付數十億美金。

誠然，華州有數億美金損失在了各項詐騙案中，但費用瘋漲的主要原因還是十三億美金的失業基金。英斯利預算裡的部分緩解基金應該被立法者們考慮提前使用。

在英斯利提議的新稅下，健康保險成本也會增加。保險公司勢必會將至少部分成本— 約三年內5億4千8百萬美金— 過渡給消費者。除此之外，英斯利還提議了減少溫室氣體排放的環保政策，這一提案值得稱道的同時也會提高能源和食物等商品的成本。

這還沒有結束。英斯利提議的資本利得稅—對個人投資賺取$25,000 以上的和夫妻合資投資賺$50,000 以上，稅取 9%— 也比最近否決的針對超級富有人群的 $100,000 及以上交易徵稅案要輻射面更廣。

資本收入稅要到2022年生效，將會在2023年募得11億美金，並在接下來的兩年中募得24億美金。

與此同時，立法者們還在考慮實行一項西雅圖特有的大企業稅。但在經濟恢復期間把稅收的算盤打到就業領域實在不算明智之舉。當政人員在募資的同時，可不能把就業崗位都逼到外州。

是時候進行一場關於稅制改革的對話了。立法者們正在進行這一步，只是同時也在未來兩年內部署了用於提議稅收選項，以及召開聽證會的專項小組。那麼既然要在公眾介入之前就想通過稅收法案，又何必開始這一流程呢？

據預測，華州今年的公共資金總收入會增長4.9%，2022年會增長3.2%，到2023年會有3.6% 。而2025年之前的年人口增長只有約0.8%，通貨膨脹也只有2%多一點。

萬千家庭正在承受壓力，經濟恢復尚不確定。但是華州總體的經濟態勢是足以平衡州內的預算和各項開支的。在這種不穩定的情勢下，立法人員們需要務必謹慎處理任何關於增稅和增費的提議。