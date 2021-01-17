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Photo credit: Maximilian Scheffler

華盛頓州教育協會（Washington Education Association，WEA）發表聲明，要求當地官員優先考慮，為目前已在進行或預計將很快提供面授課程的教職人員接種COVID疫苗。WEA稱︰「除了遵從現有對工作場所（學校）的健康和安全要求外，疫苗是預防傳染病的重要醫療工具。」但WEA亦指出，疫苗必須具有廣泛安全性和有效性。

WEA表示，無論任何年齡的教育工作者都應獲得COVID疫苗。WEA補充說，在讓學童返回學校接受面授課程之前，給所有老師接種疫苗是非常重要的。「WEA鼓勵廣泛安接種全有效的COVID-19疫苗。接種計劃還必須確保農村和偏遠社區也能公平獲得疫苗，並應優先考慮教育者。州衛生部、華盛頓州公共教育總監辦公室（OSPI）和州長辦公室，必須協助向學區提供足夠的疫苗，以確保所有學區已在進行面授課程的教職人員，可以選擇立即接種疫苗。」

WEA表示，所有幼兒園到12年級的教職人員，不論全職、兼職和替工教師或是文員和行政人員等，都應優先獲得疫苗。WEA指出，減少感染措施也將繼續至關重要，直到研究了針對兒童的COVID-19疫苗的功效和安全性。「此外，疫苗對傳播和二次感染的效果如何果，尚不清楚。味著，整個學校社區的必須嚴格遵守當前的健康和安全要求，」該聲明寫道。

同時，西雅圖公立學校（Seattle Public Schools，SPS）負責人丹妮絲·朱諾（Denise Juneau）亦寫信呼籲州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）以及州和縣的衛生領導人，在返回校園前，應優先疫苗接種給所有教育工作者及學區工作人員。

SPS目前定於2021年3月1日恢復面授課程，適用於大約10,000個學前班、幼兒園、一年級和特定的特殊教育年級學生群。目前，華州公共衛生部將K-12年級50歲以上的老師和學校工作人員歸納在1b-2階段（獲得疫苗及其優先順序），預計將於2月份開始接種。50歲以下的教育工作人群，可能要等到4月才能進入1B-4階段。

對此，朱諾在信中說：「對於教育工作者優先接種的年齡限制在50歲以上，這是毫無道理的。我們的首要任務必須是確保員工、學生和社區的人身安全，以及心理和學術健康。」