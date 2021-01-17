在本星期一，市長 Jenny A. Durkan 宣布，$217萬的直接現金援助現已啟動，適用對象為在西雅圖生活和工作並由於 COVID-19 而失業或損失收入的 hospitality workers（招待業工作者）。需要援助的人可以造訪此網站，瞭解他們是否符合資格以及申請資源。此資助是市長和市議會 12 月公告的一部分，此公告宣布了為受到最近 COVID-19 限制影響的小型企業和招待業工作者提供高達 $500 萬的新經濟援助。自疫情開始後，在華盛頓州已經有逾 100 萬人領取了失業福利。僅在西雅圖，超過 600 家餐廳和酒吧已因為疫情被迫永久關閉。

市長 Durkan 說：「在全國和華盛頓州，有許多人失去了工作，他們的生計受到了嚴重的擾亂——自疫情開始後，在華盛頓州已經有逾 100 萬人領取了失業福利。僅在西雅圖，我們最愛的小型企業已被迫永久關門停業，這包括超過 600 家餐廳和酒吧。這些緊急補助旨在為最近受影響的招待業工作者提供重要援助。雖然這些補助是必要的輔助工具，但最終國會必須通過能實際滿足我們社區需求規模的 COVID-19 工作者救濟方案。這項行動每延遲一天，就會有更多小型企業永久關閉，更多員工失業。」

西雅圖市的 Human Services Department（HSD，人類服務部）已與 Wellspring Family Services 簽約，與 Seattle Hospitality Emergency Fund（西雅圖招待業緊急基金）合作為招待業工作者管理和分發 217 萬的直接現金援助。透過此基金，因 COVID-19 造成的失業或收入損失而身處經濟困境的招待業工作者，可能有資格接受每家庭最多 $2,000 的補助。個人可以接受 $1,000，每名受撫養人可接受額外 $200，每個家庭最多 $2,000。合格的接受者必須要麼被裁員，要麼是在招待業工作，但工時減少，並且工資低於 area median income（AMI，地區平均收入）才能符合資格。申請人必須在西雅圖生活，並且已在西雅圖的一家招待業企業工作。這可能包括總部在其他地方，但加盟店或連鎖店位於西雅圖的企業。零工工作者不符合資格，但餐廳或酒吧的送貨司機符合資格。確定資格後，將進入一套權衡選拔流程，優先考慮有受撫養人和收入低於 50% AMI 的申請人。若想瞭解更多並且申請，請造訪此頁面並聯絡 Wellspring。

Wellspring 自 1892 年起便一直幫助西雅圖地區內處於危機中的社區成員們。根據 Wellspring 住房服務主任 Nawiishtunmi Nightgun 的說法：「當人們沒有安全網時，Wellspring 便作為同伴和資源導覽員介入。在疫情出現後，我們擴大基本服務的觸及範圍，以幫助處於這些嚴峻經濟情況下的個人和家庭，是合乎情理的。」自 3 月份以來，Wellspring 已經與 King、Pierce 和 Snohomish 縣的社區合作夥伴協作，向受到 COVID-19 危機影響的個人與家庭提供了將近 $1,000 萬的經濟援助。

注意：該應用程序和信息的網頁僅以英文顯示。 不便之處，敬請原諒。

西雅圖的勞工標準法律為工作者提供保護，這些資訊在工作者渡過這段困難時期可能有所幫助。這些保護包括要求個人的前雇主支付拖欠他們的所有薪酬（包括最終工資），並且當個人返回工作時，可累積和使用因病缺勤的帶薪病假和安全假（等等）。有關這些權利和其他權利的更多資訊，請造訪 Office of Labor Standards（勞工標準辦公室）網站。