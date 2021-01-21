文 | Ryan

Photo credit: Ashley Whitlatch

除了幾個狂風大雨的日子，普吉特海灣在這個冬季還未有遇上下雪。但據國家氣象局（National Weather Service，NWS）預測，本週末西雅圖等低地地區，可能會迎來下今年的第一場雪。這是因為週末，NWS預測圖預計，西雅圖將會受來自阿拉斯加灣的低氣壓寒冷空氣影響，帶來一個寒冷的週末。

從週二（19日）的華氏48度起，氣溫將開始逐漸下降，預計到週日將降至華氏30度。屆時，降雪水平預計在大約500英尺，將會把低地的雨孌為雪。但目前估計降雪量不高，亦應該未會造成積雪。而這週餘下時間亦只會有局部微雨。

寒冷天氣將會維持一段時間，雖然氣溫維持華氏30至40度左右。可是人們仍然需要注意，這種溫度仍然足夠在路面留有少量積雪和變得光滑。本報建議在下雪的日子，如果非必要就盡量避免駕駛。在雪上駕駛將會比平時需要更多精神和時間，出門前亦應該預留更多時間。大家亦應該避免在最冷的時份（例如深夜或清晨）駕駛，因為下雪及低溫引起的道路結冰，容易帶來交通事故。

當路面出現結冰或濕滑情況時，駕駛者尤其需要小心，不能掉以輕心。以下给大家温馨小提示，教你如何在雪上或光滑路面上安全駕駛及行車注意事項︰

降低速度︰在下雨、下雪、大霧或路面結冰等情形時，大家應減速慢行。高速行使時，車輛既易失控又難以煞停。

保持距離︰相比起正常狀況的道路，車輛在有積雪或結冰道路上容易打滑10倍，及煞車距離需要可能幾倍計算，所以增加與前車的距離能夠避免在緊急情況下發生碰撞的機會。

車輛選擇︰盡量選擇四輪驅動的車輛，它們比前驅或後驅的車有更多摩擦力。大家亦應該避免在雪上駕駛後驅車。

雪鏈和雪胎︰全季節輪胎在雪上其實效用不大。駕駛人士可在全季節輪胎加上雪鏈，或換上冬季輪胎，這樣能夠提高輪胎與路面的摩擦力，大大減低車輛失去控制的機會。在積雪道路上及任何看到張貼積雪警示的時候都應使用雪地輪胎或防滑鏈。

清楚判斷道路狀況︰不要單靠車內的溫度計來判斷路面是否結冰，駕駛者應該留意車外例如水刮、側視鏡等，又或留意道路標誌或樹上是否結冰。亦可以在出發前在運輸署網頁查詢道路狀況，決定是否適合駕駛。另外，在橋上和坡道上駕駛亦要保持警惕，由於這些路面通常用混凝土建成，表面沒有絶緣層，以及橋下沒有可用作隔離冷空氣的泥土，因此是最容易結冰的。

移除冰塊和積雪︰在出發前，必須將粘在擋風玻璃上的和車上的雪、冰或霜掃除。不但確保視野清晰，亦能避免積雪在行駛時掉落在路上，影響其他車輛。

加速和剎車︰在雪上或結冰的道路上駕駛，無論是加速或剎車，都應該緩慢地使用腳踏。剎車時切忌將腳踏一直踩下，避免將輪胎鎖死。駕駛者亦可以不斷輕微左右搖晃軚盤，以增加輪胎和地面的摩擦力。另外，駕駛者亦應該避免使用任何自動航行裝置。