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（健安新聞稿）西雅圖──尼爾達．維維羅（Nilda Vivero）是健安復康及護理中心（Kin On Rehab & Care Center）裡最早接受新冠疫苗的工作人員之一。1月8日，她興奮地捲起了袖子，接種第一劑輝瑞（Pfizer）新冠疫苗。維維羅說：「疫苗對我們來說是重要的保護層，當然，我們還必須堅持非常好的防護措施來保護自己和周圍的人。」

根據預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP）的建議，第一批疫苗優先提供給醫療和長期護理機構，當中包括健安兩棟護理大樓內的長者和員工。

健安行政總裁張珉說：「Walgreens 和我們的團隊協力工作，順利地為院友們和員工接種疫苗。很高興在此刻展開疫苗接種，這是我們走出疫情的一大步。」對於在這場疫情中深受影響的人們來說，接種疫苗是非常重要的一步。張珉表示健安兩個設施中80%的院友已經接種了疫苗，工作人員中有 60%參與。居民梁婆婆說：「這讓我們安心放心。」

儘管疫苗不會在一夜之間結束這場疫情，但許多人都表示他們看到了一線希望，鬆了一口氣。護理長石劭翾說：「疫情給老年群體和護理人員造成了難以言喻的影響，煎熬了一整年。我們只能竭盡所能，慢慢地回到正常的生活。」

輝瑞疫苗在接種第一劑後，要等到第三週再接種第二劑。健安將於一月二十九日及二月下旬完成接種。張珉希望鼓勵更多的員工積極參與，並且努力儘早為在社區裡老弱群體服務的家居護理員安排疫苗接種。