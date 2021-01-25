編譯 | JY

在經歷了10個月的防疫限制措施，導致大幅裁員、嚴重損失和不確定性未來的情況下，華盛頓州許多企業已表示，如果沒有州議員的「有力」援助下，他們將看不到新冠疫情危機帶來重創的盡頭。

2021年美國立法會議的第一週，為市場帶來一點希望。白宮、參議院和眾議院都在民主黨控制下，讓拜登政府能迅速地採取措施╴上週公佈的1.9萬億美元的「美國救助計劃」，包括為小企業提供的緊急補助、增加失業救濟金、減少企業的失業保險稅和其他商業成本等。

對2021年寄予厚望的眾多貿易組織之一、華盛頓州酒店協會（Washington State’s Hospitality Association）主席安東尼·安東（Anthony Anton）表示，雖然國會有紓困措施，但華州立法機構的提案，可能對在防疫限制下苦苦掙扎的小企業造成「不成則敗」的局面。

華州立法機構的第一週會議，為本州企業帶來了警告信號，包括增稅增費的提案，以及勞工人群爭取額外的失業救濟金。上週，參議院民主黨人否決了一項由多個企業表示支持的共和黨修正案，該修正案將要求州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）加快重新開放一些有限制人流的業務，如餐館和健身房。

代表韋茨堡（Waitsburg）選區、共和黨籍參議員佩里·多齊爾（Perry Dozier）更指︰「我沒有想過會期是在對企業沒有『希望』的前提下開始。」他補充說，民主黨週三的決定，「對本地企業界來說是沉重的打擊。」

這樣的否決，將不會是唯一次。參加會議的企業領導人和說客們知道，他們的議程項目在民主黨領導的立法機構下，將比以往面臨要多的挑戰。會議上，立法者們試圖協商2021-2023年的預算提案，同時他們還要應對這場還看不到有停下來意思的公共衛生危機。這場危機已使約3,000家商舖永久關閉，數萬人因失業而流離失所，該州的社會安全網已不堪負荷，造成預計收入已出現24億美元的缺口。

民主黨議員們為了該缺口，不管許多企業遊說者的反對聲音，試圖推動新稅收。當中有本報早前報導過的9%資本利得稅、對醫療保險公司徵稅、重新制定的碳稅提案，以及類似於去年在西雅圖實施的「啟動西雅圖」（Jumpstart）稅收計劃推向全州。

基本上不會有企業贊同任何新的徵稅計劃。商業團體向議員們指出，疫情影響經濟下滑，新增稅收只會減慢經濟復甦，而且是不必要的做法，因為華州政府的財政收入預測將雖然比過去兩年有所減少，但是是在增長的。另外，當選總統喬·拜登上任後，展望會對州政府提供新一輪援助。

同時，商業團體要求暫時免除大多數企業面臨的失業保險稅。當企業裁員人數愈多，該企業會面臨失業保險稅率提高。大流行引發的裁員問題，而嚴重耗盡華州失業保險信託基金。