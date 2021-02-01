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Photo credit: Karsten Winegeart

根據美國政策研究所（Institute for Policy Studies）和美國稅收公平協會（Americans for Tax Fairness）週二發布的最新報告，自去年3月中旬新冠大流行爆發以來，截至1月18日，美國億萬富翁們的總財富增加了1.1萬億美元，接近40％的升幅。與此同時，數百萬的美國人跌落貧困線，是50多年來最大幅度上升。

換句話說，這些超級富豪們不僅恢復了去年春季的經濟損失，而且許多人的狀況還比以前好得多。這在很大程度上是因為股市強勁地高漲。如特斯拉（Tesla）的市值大幅飛漲，僅該公司CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）的財富已增至約1,550億美元。

該報告稱，自2020年3月18日，世界衛生組織（WHO）宣布新冠為「全球大流行」的一週後，就有46人加入了億萬富翁行列。報告發現，美國的660位億萬富翁們，現共擁有4.1萬億美元的財富，比處於美國最底收入層的50％人口的總財富多三分之二。

顯然，這種流行病正在加劇美國本已令人不安的不平等危機。最頂層的收入驚人地增長，與底層的經濟困境形成鮮明對比，其中許多人因大流行首當其衝，失去了工作或減薪。

貧困率急劇上升

根據芝加哥大學，聖母大學（University of Notre Dame）和經濟機會實驗室（Lab for Economic Opportunities）的經濟學家發布的實時估計顯示，2020年最後半年內，有超過800萬美國人陷入貧困。在大流行的頭幾個月，美國的貧困率所下降，這在很大程度上是由於聯邦政府出台的刺激措施。然而，經濟學家發現，同年下半年的貧困率上升了2.4個百分點，幾乎是1960年代以來最大的年度貧困增幅的兩倍。

一些群體遭受的痛苦大於其他群體。經濟學家發現，如今非裔美國人的貧困率比2020年6月時，高5.4個百分點，這意味著有240萬人陷入了貧困。另外，擁有高中或以下學歷者的群體，貧困率從去年6月份的17％上升到22.5％。

此外，佛羅里達州、密西西比州、亞利桑那州和北卡羅來納州是貧困率上升幅度最大的州。經濟學家在報告中說，州級的調查結果表明，「在失業保險制度效率較低的州，貧困率飆升了。」

拜登如何解決不平等危機

財富和貧困統計數據進一步證明了美國的K型經濟復甦。

股市創歷史新高，房地產市場和科技巨頭（Big Tech）蓬勃發展。但是，包括航空、餐飲、酒店和電影院在內的其他行業，仍處於混亂狀態。

總統拜登新任命的財政部長詹妮特·耶倫（Janet Yellen）承認了這個問題，並表示這並不是什麼新鮮事。耶倫在上週的確認聽證會上告訴國會議員說：「Covid-19在美國出現第一例前，我們就生活在一個K型經濟中，這裡的生財之道就是『錢滾錢』，而工薪家庭的收入進一步下跌，導致越來越被甩在後面。」

拜登和耶倫呼籲國會採取「大膽」的刺激措施，以減輕不平等危機。拜登的1.9萬億美元的美國救援計劃包括1400美元的刺激性支票、3500億美元的州和地方援助，以及增加失業救濟金。預計白宮還將推動一項數万億美元的基礎設施一攬子計劃，旨在進一步促進經濟發展，並且可以通過提高對公司和富人的稅收來，為部分計劃籌集資金。

房價，股市飆升

這場流行病對房地產市場來說是一個福音。2020年，現有房屋銷售達到14年來的最高水平。房價飆升是主要的財富來源，創下了歷史新高。

同時，股票市場在貧富差距中起著重要作用。儘管美國經濟尚未從大流行中完全恢復，但標準普爾500指數仍較去年3月份的低點上漲了72％。這種V型復甦反映出人們對疫苗的樂觀態度、白宮提供的數万億美元救濟，以及美聯儲采取的前所未有的措施，這些措施實質上在迫使投資者押注在股票市場。

不令人意外的是，飆升的股價對富特別有利，因此他們有財力承擔「衍生的風險」（ skin in the game）。根據美聯儲的數據，截至2020年初，美國最富有的10％的家庭擁有美國所有股票和共同基金的87％。 相比之下，數百萬名最底收入層家庭，感受不到股市的繁榮的好處。

根據財富報告，特斯拉股價的飛漲使馬斯克的財富增加了600％以上。其他大贏家包括亞馬遜創始人兼首席執行官傑夫·貝索斯（Jeff Bezos），在大流行期間，他的財富增加了680億美元以上。Facebook聯合創始人兼首席執行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的財富比去年3月中旬增加了370億美元左右。

貧富差距不平等不僅僅是美國的問題。根據樂施會國際組織週日發布的年度不平等報告，世界上最貧窮的人群，需要花費十多年的時間來彌補這場大流行所造成的損失。相比之下，全球排名前1000位的億萬富翁僅花了9個月的時間就「康復」了。