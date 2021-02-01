Photo credit: University of Washington College of Engineering

（本報訊）華盛頓大學（UW）正在研究對西雅圖社區的廢水進行採樣，以新途徑進行新冠狀病毒檢測。UW的工程學院正在探究一種大規模測試技術，透過從西雅圖地區的泵站抽取污水樣本，檢測水內新冠狀病毒病菌含量。

研究發現某些新冠患者糞便中檢查出2019-nCoV（新型冠狀病毒）以來，UW便希望透過污水中的病毒，研究該區有多少人染上新冠狀病毒，並追踪傳播鏈，嘗試減低個別檢測中心的負擔。

博士後研究員雷蒙德·雷德科恩（Raymond RedCorn）表示，他們相信短期內可以追踪到個別地區新冠狀病毒的傳染範圍，在居民進行單獨的核酸檢測前，迅速對該區作出評估，並使用相關措施應對。

在UW兄弟會宿舍Greek Row涉及350人確診新冠病毒爆發後，研究人員開始在大學區（University District）的泵站抽樣污水測試。研究人員指，方法亦能在如療養院等小型社區中使用，以便在新冠病毒開始爆發之前，檢測到病毒的跡象。

其實UW並不是唯一使用這種測試形式的機構。而美國疾病控制與預防中心（CDC）亦建議州和地方政府，將廢水監控及監督性監測抽樣納入為防疫策略，以便更好地追踪社區的疫情。CDC的指南建議在大學校園內的宿舍、懲教所和高密度工作場所，如食品加工設施，進行有針對性的測試，以及早發現疫情。

在華州，霍特科姆縣（Whatcom County）亦已經開始使用污水測試，以配合公共衛生數據。

土木和環境工程助理教授瑪麗·溫克勒（Mari Winkler）認為測試在泵站進行測試，相比起污水處理廠會比較可靠，因為沒有被大量稀釋。他將污水測試比喻成「煙霧探測器」，該項目像觸發警報，能夠讓地方衛生官及早發現病例有上升趨勢的地區。