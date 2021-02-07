迄今為止，Seattle Fire Department（西雅圖消防部）Mobile Vaccination Teams（流動疫苗接種小組）已經為 2,436 名弱勢西雅圖居民和工作者接種了疫苗

photo credit: Hakan Nural

西雅圖市長Jenny A. Durkan于2月2日宣佈了 Seattle Fire Department Mobile Vaccination Teams 接下來的工作重點。西雅圖市每週可從 Washington State Department of Health（DOH，華盛頓州衛生署）獲得 1,000 劑 Moderna 疫苗，從本週二至下週一，西雅圖市將為居住在永久性支援住房建築內的成年人和居住在經濟適用房建築內的老年人接種疫苗，同時聯合西雅圖衣索比亞社區共同設立臨時疫苗接種診所。自 2021 年 1 月 14 日疫苗接種工作啟動以來，西雅圖市共為 2,436 名弱勢西雅圖居民和工作者接種了疫苗。

「在前幾週的現場工作期間，我們的 Mobile Vaccination Teams 為部分西雅圖最弱勢的居民和工作者接種了疫苗。雖然疫苗供應量有限，但我們的流動小組能夠著重解決社區內的差異，並且我們已做好準備且能夠在供應量允許的前提下，為更多符合條件的工作者和高風險老年人注射疫苗。」市長 Durkan 表示。「眾所周知，西雅圖市要想重新開放和實現經濟復甦，必須從疫苗接種開始，西雅圖市會致力於大幅提高疫苗接種率，確保本市的各行業從業者和居民都能夠輕鬆獲得疫苗。即使許多人已開始接種疫苗，我們也需要繼續戴口罩、保持社交距離，並遵循所有公共衛生指南。」

在接下來的一週，西雅圖市打算透過與 Bellwether Housing（Bellwether 保障性住房項目）、Plymouth Housing（普利茅斯保障性住房項目）、Seattle Chinatown International District Preservation and Development Authority（SCIDpda，西雅圖唐人街國際區保護和發展機構）和 Seattle Housing Authority（SHA，西雅圖住房管理局）合作，在永久性支援住房建築和經濟適用房建築為弱勢的老年居民和工作者接種疫苗。根據 DOH 的疫苗接種時間表 ， Plymouth Housing 永久性支援住房建築中的居民和工作者屬於 1A 階段的條件符合者 。居住在這些地點的居民之前都是接受全面病案管理服務，並且共用廚房和浴室等聚集性空間的無家可歸的人。根據 DOH 的疫苗接種時間表 ， Bellwether Housing 、 SCIDpda 和 SHA 屬於 1B 階段第 1 等級 的低收入條件符合者。

「弱勢的老年人，包括那些經歷過無家可歸的老年人，在獲取疫苗方面仍然極具挑戰性。我們非常感謝西雅圖市為主動而公平地分配疫苗而做出的努力。」Plymouth Housing 執行長 Paul Lambros 說。「Plymouth 的許多居民都患有多種 COVID-19 副發疾病，那些生活在歷史聚集性建築中的居民則有更高的接觸風險。西雅圖市的疫苗分配計劃是為減少此類風險所採取的第一步行動，我們期待著某一天，我們的所有居民以及支援性住房合作夥伴都能夠獲取到可以挽救生命的疫苗。」

「這次疫情對低收入老年群體造成了重創。他們正在承受著無法抵擋的孤獨和抑鬱，並且具有遭受 COVID-19 嚴重後果的較高風險。雖然疫苗接種試運行為居民帶來了希望，但許多人無法獲得為獲取診所提供的疫苗接種計劃所必需的技術和交通服務。Seattle Fire Department 的流動小組對這些低收入老年群體來說簡直是及時雨，該小組可確保老年人能夠公平地獲取疫苗，並期待度過這一艱難時期。」Bellwether Housing 執行長 Susan Boyd 表示。

此外，西雅圖市將與 Ethiopian Community in Seattle（ECS，西雅圖衣索比亞社區） 合作，為符合 1B 階段第 1 等級的東非社區成員設立臨時疫苗接種診所。ECS 所服務的大多數居民都是移民和難民，他們都是關鍵工作人員並居住在多代家庭中。許多人沒有互聯網，並且報稱在瀏覽僅以英語提供的線上疫苗預約網站方面存在問題。ECS 與 Swedish Health Services和 YMCA of Greater Seattle 聯合於一月中旬設立了疫苗接種診所，其等候清單中有超過 100 名符合條件的社區成員。

「從不成比例的極高 COVID 傳染率和死亡率，再到現在不成比例的極低疫苗接種率，我們的社區在此處疫情中遭受了沉重打擊。」Ethiopian Community in Seattle 執行理事 Sophia Benalfew 說。「對於已經在 ECS 接種疫苗的很多人，尤其是年滿 65 歲的老年人來說，如果不能以此方式獲得疫苗，則將很難獲得疫苗接種，因為他們的英語能力有限或是不會英語，並且沒有使用互聯網。這也是我們非常感謝西雅圖市採取措施，幫助確保更多弱勢的老年人能夠獲取到疫苗的原因。我建議本社區的所有成員盡快接種疫苗，同時要耐心等待，因為我們在繼續與西雅圖市縣合作組織此類診所。我還請求西雅圖市與更多的社區組織展開合作，滿足高風險和醫療服務不足社區的巨大需求，同時確保所有人都能公平地獲得疫苗。」

迄今為止，西雅圖市已在 85 個 Adult Family Homes（成人之家）、12 處經濟適用房建築、3 個臨時疫苗接種診所和 2 處永久性支援住房建築為居民接種了 2,436 劑疫苗。西雅圖市沒有浪費一劑疫苗，在收到分配疫苗後的一週內便完成了對所有疫苗的 100% 接種。西雅圖市於 2 月 2 日（週二）收到州分配的另一批 1,000 劑疫苗。

「透過我們部署 Mobile Vaccination Teams 的靈活模式及設立臨時診所為最弱勢人群接種疫苗，將繼續為我們服務的社區帶來積極的影響。我已經從負責接種疫苗的消防員和醫務人員處直接了解到，看到接種疫苗者所透露出的希望和安慰，他們感到無比欣慰和值得。能夠以此全新身份為社區服務，我們深表感激。」消防隊長 Harold Scoggins 說。

有關更多資訊，請造訪 www.seattle.gov/vaccine 。西雅圖市的疫苗接種網站提供 7 種語言版本，也可透過電話獲得語言援助。