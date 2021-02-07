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編譯 | JY

西雅圖市議會已通過了一項禁令，禁止公寓、酒店和商業建築的新建築中使用天然氣供暖器和天然氣熱水器。

西雅圖市議會一致投票通過了該禁令，目的是使這座城市與華州的其他地區建築法規保持一致。全市範圍內使用天然氣供暖器的禁令，將於2021年6月1日起，對符合條件的新建築物生效，而天然氣熱水器禁令將於2022年生效，以「讓市場有時間適應。」

提出該法案的市議員丹·斯特勞斯（Dan Strauss）指出，2016年至2018年期間，該市內的建築物的碳排放量為8.3％，是驅使該法案獲得通過的主要原因之一。據估計，到2050年，該禁令將使建築物的排放量減少「至少12％」。

斯特勞斯週一說：「通過該修訂，西雅圖將擁有全美最高瞻遠矚的能源法規之一，並將成為其他州及地區可以仿效的榜樣。」

時任市議員邁克·奧布萊恩（Mike O ‘Brien），在2019年提出了該提案的修訂版。2019年修訂版建議，從2020年7月開始，禁止西雅圖所有新建的獨棟住宅（Single-family home）建築中使用天然氣，除了供暖器和熱水器以外，還包括煤氣灶。在引起當地建築公司、普吉特海灣能源公司（Puget Sound Energy，PSE）、工會以及其他提供與天然氣相關服務的企業的猛烈抨擊之後，該法案甚至都未能獲得交付市議會投票表決的機會。

但議員斯特勞斯提出的新提議，並未遭到同樣的抵制。週一的會議上，絕大多數公眾評論者都表示了支持該修訂版。一位評論者說：「這些法規可以通過減少室外溫室氣體排放，並改善室內空氣質量，應對氣候變化和空氣質量，來挽救生命。」

建築設計師納撒尼爾·岡德森（Nathaniel Gunderson）亦是當天的意見者之一，他指出，出於環境和經濟原因，很多建築設計師「強烈支持這些修訂法規」。他說︰「建築物的碳排放是西雅圖最大、增長最快的溫室氣體排放和氣候污染來源之一。每一代的建築物是一項長期投資，將持續數十年，而且建築物未來的改造成本會高得多，所以現在實行減碳法規，是必須的。」

壁爐公司Fireside Home Solutions的員工史蒂夫·塔特（Steve Tate）在公開議論中表示反對該禁令，他認為該法案實際上可能增加碳排放量。他說：「限製或取消我們的客戶選擇天然氣，會導致對使用丙烷和木材燃燒供暖用具的需求增加，而這些用具的碳排放量要高於天然氣。我們會回向原處。」

儘管該法案一致通過，一些市議會成員告誡，指這只是應對氣候變化中能做的微弱改進，碳排放問題依然不容忽視。議員麗莎·赫爾博德（Lisa Herbold）表示：「這是有關氣候問題的重要進展，但要實現顯著減少碳排放和提高能源效益的道路上，還有大量的工作要做。」

西雅圖市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）曾在法案的初期階段曾表示支持，並有似乎很大可能在未來幾天將其簽署為法律。