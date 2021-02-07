（本報訊）西雅圖市議會議員安德魯·劉易斯（Andrew Lewis）制定了一項計劃，在12個村落內增設數百戶微型小屋，作臨時庇護所之用，以解決本地區無家可歸的危機。（這類微型小屋聚成的地方稱為村落。）

劉易斯正在開展的項目名為「同村協力」（It Takes a Village）。在私人捐款的幫助下，該項目將至少創造480個額外的微型小屋。他表示希望從現有的8個村落內的294間小房，擴展到大約20個村落，提供大約800間微型小屋。

這是立即決定清理無家可歸者帳篷營地的方式之一，並為無家可歸者在入住永久性住房前，提供一個安全的之所。劉易斯稱，西雅圖區內至少有3,738人留宿街頭，這些微型小屋能填補安置無家可歸者所需要的約3800張庇護床位，目前該市已經通過城市預算撥款及私營公司的籌款，已計劃建造一千多張庇護床位。

南湖聯合會（South Lake Union Chamber）代表，達納·阿巴爾（Danah Abarr）表示，現在有二百多個會員企業和組織都希望能夠協助這些無家可歸的人，但很多人不知怎樣開始。同時他說︰「常言道『水漲船高』。如果現在不採取行動，我們會面臨街頭露宿人數倍增的風險。所以現在幫助有需要的人，是將幫助社區、幫助企業。」

阿巴爾指這些企業和組織不夠資源和經驗向低收入房協會（Low Income Housing Institute）提供全方面協助，但就樂於以捐錢方式協助。根據低收入住房協會的數據，在2019年，約有41％曾居住在微型小屋的人，能夠搬到穩定或過渡性住房。

劉易斯指，雖然微型小屋未能成為永久性居住地，但可以為無家可歸的人提供共用用餐區域和衛生設施，減少在街上的露宿者，並為他們提供一個臨時的居住環境。劉易斯在一個書面聲明說︰「微型小屋並不會結束無家可歸危機，只有永久性經濟適用型住房能做到這一點。但是，我們都可以共同取得一點進步。」