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《路透社》對分析師的調查顯示，未來兩年內，美國房價將繼續呈上漲態勢。同時指出，新冠疫情雖不斷反彈，但都不太可能使房地產買賣活動偏離目前的蓬勃發展。去年，全球大多數最大的經濟體都被新冠疫情帶來了前所未有的衝擊，但創紀錄的低利率和對住房的壓抑需求，將美國房價推升至5年多以來的最高水平。

儘管去年美國經濟平均萎縮至第二次世界大戰以來最高水平，但對房地市場活動沒有什麼影響，預計今年該行業將繼續「免疫」持續火熱。1月12日-2月1日對近40位房產分析師的調查預測，美國Case-Shiller房價指數（Case–Shiller Home Price Indices）今年將上漲5.7％，2022年將上漲4.6％，是針對這兩年的調查以來的最高水平。

「美國房地產市場今年將繼續擴張，速度可能比近期放緩，因為一些已被積壓的需求已銷售一空，但總體而言，這將會是相當不錯的一年。」蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）高級經濟師薩爾·瓜蒂耶里（Sal Guatieri）表示。

額外回答一條問題的34名分析師中，有19人認為今年美國房地產活動將會加速，其他15人表示會有放緩跡象。儘管新一輪的限制措施遏制了疫情再次爆發，但這給美國短期經濟前景帶來了壓力，但超過85％的分析師（即35名分析師中的30名）表示，新冠疫情會使2021年房地產市場脫離軌道的風險較低或非常低。

當被問及今年什麼因素將推動樓市需求時，在35名分析師中的12人表示是經濟復甦，有10名認為是對增加居住空間的慾望。在其餘的分析師中，有7人選擇了寬鬆的貨幣政策，以及有6人表示是與疫苗接種有關。

法國外貿銀行（Natixis）的美國經濟學家特洛伊·盧特卡（Troy Ludtka）表示︰「這裡有兩個因素：極其寬鬆的貨幣政策，以及人們的口味和偏好改變，更多人想居住在人口密度較低的地區。這因素可能會持續至2021年。」

儘管需求旺盛導致房價上漲，但供應短缺進一步受到擠壓，庫存水平下降至健康水平的三分之一。去年10月，現有房屋銷售達到了近700萬套，創下2005年11月以來的最高水平。其後，房屋建築商加快了建築活動，以努力滿足需求。」

自從十多年前的房地產熱潮以來，房屋建築工地和建築許可証的申請，都在從未見過的水平。預計現有房屋銷售將下降，但仍保持較高水平，今年平均約為600萬套。

在供不應求下房價水平推出了新的高度，當被要求以1到10的等級對美國住房負擔能力進行評級時，分析師將其評為7。1為最便宜，10為最昂貴。

BMO的瓜蒂耶里說︰「這不只是需求非常強勁，現有房屋和新房子的供應也創紀錄新低，這些都正在推動房價快速上漲，.如果持續下去，最終將削弱人們購房能力。」