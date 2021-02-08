田納西州曼非斯（2021年1月28日）– 在今年的農曆新年， Gold House和一些由美國亞裔所領導的品牌，正透過支援 St. Jude Children’s Research Hospital ® 兒童研究及治療醫院的新電商活動一起慶祝團結、興旺和分享好運。參與這次活動的品牌正透過加入St. Jude 這項目的明確的活動來傳遞好運，這項活動旨在提高人們對其挽救生命的使命：Finding cures. Saving children®（尋找治療方法，拯救孩子）的支援和關注。

從2月1日週一開始，以下美國亞裔所擁有的電子零售商將在銷售點處鼓勵大家向St. Jude Children’s Research Hospital 進行捐贈，參與的零售商包括：AshaPops、Asian American Girl Club、Capsule ® 、Covry Eyewear、Eggloo、Neuro、Nimble Made 與 Nona Lim。所有品牌均為Gold House旗下Accelerator加速經濟成功和商業代表計劃的品牌，目的是為了鼓勵美國亞裔領導者們。

除此以外，美國亞裔網路紅人、領導者、奧運金牌得主 Apolo Ohno 等運動員以及 9to5chic 的創始人 Anh Sundstrom 將加入其中。他們在幫助關注亞裔創業精神的同時，也在支援 St. Jude。Sundstrom 之前曾在2019 年的 St. Jude Mom Boss Summit期間，分享了自己在領導方面的專業知識。這個峰會將女性企業家和商業領袖聚集在一起，討論工作、母親角色和慈善事業的交集。

廣受歡迎的企業家 Apolo Ohno 分享道，「Gold House 一直在大力支援我們的社區，我很高興能夠支持他們在提高美國亞裔企業家知名度方面的努力。更有益的是，這項活動的好處是支持 St. Jude Children’s Research Hospital 在幫助結束兒童癌症方面所做的偉大努力。」「能與 St. Jude Children’s Research Hospital 合作，我們感到很榮幸。它的使命是透過其變革性的研究終結全球的兒童癌症，為下一代賦予力量。」Covry Eyewear 的聯合創始人 Florence Shin 說道。「透過免費分享 St. Jude 所取得的突破，St. Jude 挽救的每個孩子都意味著全世界的醫生和科學家可以利用這些知識來挽救更多的孩子。」

St. Jude 患者 Maelin-Kate 的父母真正了解到了 St. Jude 研究的意義。Maelin-Kate 在 5 歲時被診斷出患有一種叫做范可尼氏貧血（Fanconi anemia）的罕見血液病，他們當地的醫師將她轉介到 St. Jude Children’s Research Hospital 進行臨床試驗。患有這種疾病的患者不能產生健康的骨髓或血液。如果不加以治療，這種遺傳病可能導致白血病。幸運的是，多虧了 St. Jude 的護理團隊，Maelin-Kate 得以完全康復。

St. Jude Children’s Research Hospital 是一家人道主義機構，得到了成千上萬來自不同信仰和背景的美國人的支持，他們團結一致，希望幫助終結兒童癌症和其他致命疾病。得益於社區的支援和捐贈，病患家庭無需向 St. Jude 支付治療、出行、住房或食物費用——因為病患家庭最應該擔心的是幫助自己的孩子活下去。

若想在今年的農曆新年間支援 St. Jude，請造訪 stjude.org/lunarnewyear。

St. Jude Children’s Research Hospital ®

St. Jude Children’s Research Hospital 兒童研究及治療醫院正在引領世界理解、治療和戰勝兒童癌症和其他致命疾病的方式。它的目標很明確：Finding cures. Saving children ® （尋找治療方法，拯救孩子）。它是唯一一家獲得國家癌症研究所指定的專門治療兒童的綜合癌症中心。自醫院在 50 多年前創辦以來，St. Jude 發明的治療方法已經將兒童癌症的總生存率從 20% 提高到了 80% 以上。直到終結兒童因癌症而死亡之前，St. Jude 都將永不停歇。St. Jude 免費分享它所取得的發現。它挽救的每個孩子都意味著全世界的醫生和科學家可以利用這些知識來挽救更多的孩子。病患家庭無需向 St. Jude 支付治療、出行、住房或食物費用——因為病患家庭最應該擔心的是幫助自己的孩子活下去。透過造訪 stjude.org、在 Facebook上給 St. Jude 按讚、在 Twitter、Instagram 和 TikTok 上關注 St. Jude，以及訂閱 YouTube 頻道，加入 St.Jude 的使命。

GOLD HOUSE

Gold House 是一個重要的非營利集體，由亞裔創辦者、富有創造性的發聲者以及領導者所組成，致力於團結亞裔，旨在實現更加真實的多元文化代表和社會公平。我們的企業包括鞏固亞裔之間以及與其他邊緣社區聯繫的會員制度和福利（All of Us Movement）；透過媒體支援真實的亞裔代表，以重塑公眾輿論（Gold Open、Gold Records、A100 List）；透過亞裔創業者加速經濟成功和商業代表（Gold Rush、Founder Network、Angel Network）。如需了解更多資訊，請造訪 www.goldhouse.org 或在Instagram、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 上關注@GoldHouseCo。