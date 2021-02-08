（本報訊）1月29日，西雅圖和金縣公共衛生部稱，華盛頓大學醫學部從金縣（King）的測試樣本中檢測到B.1.1.7的變異菌株。該新冠變種病毒在去年9月於英國首次被發現，衛生官員說，這種變異菌株與種冠狀病毒（SARS-CoV-2）的傳播方式相似，只是具更快及更強的傳染性。疾病控制與預防中心（CDC）說，該變異毒株可能會在三月份之前，成為在美國傳播的主要毒株。

一月中時，華盛頓大學醫學臨床病毒學實驗室（UW Medicine Clinical Virology Lab）通知斯諾霍米什縣（Snohomish）公共衛生部，指通過接觸者追踪和基因組測序，在該縣的2個樣本中，發現了變種病毒病例。不久之後，皮爾斯縣（Pierce）衛生官員證實了該縣第一例新冠狀病毒變異病例。

這個新型變種病毒令人擔憂。究竟人們可以如何保護自己和周圍的人，減低這個傳染率極高的病毒？人們有應該佩戴兩層口罩嗎？以下將會詳細解釋這個變種病毒。

變異新冠病毒是什麼，為何傳染率比以前高？

B.1.1.7 ，即變異新冠病毒在全美至少24個州（包括華盛頓州）被發現，並且已成為英國主要新冠病毒確診的種類。

病毒變種的出現並不令人驚訝，因為病毒一直在變種，嘗試在人體細胞內生存、蘊藏。倫敦帝國理工學院傳染病學系主任溫迪·巴克萊（Wendy Barclay）指，病毒已經存在一年多，人類免疫系統增強的同時，病毒也在增強存在和傳染率。

雖然單個基因突變病例很少對病毒造成重大變化，但當大量突變出現時，便有可能出現病毒變種，便有可能令病毒變得更容易傳播和危險。皮爾斯縣和斯諾霍米什縣發現的變種病毒比其他毒株的傳播率都要高。有公共衛生官員認為，這可能會成為今年的主要毒株。

當變種病毒（例如 B1.1.7) 出現時，部份原因源於基因突變增強病毒性質，例如在 B1.1.7 內有一種刺突蛋白素，令病毒更容易附著和侵害人體細胞。科學家仍然在研究這種變種病毒，但他們初步認為變種病毒不會像過往的 SARS 和 MERS 冠狀病毒般引起更嚴重的感染。

雖然 B1.1.7 變種病毒令人擔憂，但華盛頓大學醫學院新發突發傳染病研究中心主任韋斯·範·沃希斯（Wes Van Voorhis）更擔心的是，在南非發現的另一個變種病毒╴B.1.351。有關這個 B1.351 毒株的早期報道指，新冠患者會重新被感染外，使用新冠康復患者的血漿並未能中和變種病毒。但他稱，目前各種變異病毒似乎並沒有完全能避開新冠疫苗的作用。

州官員上星期四宣布，南卡羅來納州2名居民證實感染B.1.351毒株，而他們並沒有外遊紀錄。

另外一個變種病毒首次在巴西發現，被稱為 E484K，亦在一名曾經到訪巴西的明尼蘇達州居民上發現。

弗雷德·哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的計算生物學家特雷弗·貝德福德（Trevor Bedford），自新冠疫情開始以來一直在追踪病毒的基因變化，他幾週前告訴《西雅圖時報》，E484K 已經被傳到美國，但未導致重大疫情爆發。

貝德福德在一封電郵中提到，單憑 E484K 基因突變不足以對病毒產生巨大影響，但在南非和巴西等地方與其餘10種或以上的基因突變才有可能加劇病毒傳播速度。

怎樣預防新的變種冠狀病毒？

公共衛生官員和醫生正在敦促人們繼續做好預防措施，遏制病毒傳播速度︰保持良好衛生習慣、勤洗手、保持社交距離並戴上口罩。

西雅圖和金縣公共衛生的衛生官傑夫·杜欽（Jeff Duchin）博士表示，正確佩戴口罩或佩戴多層口罩能夠保護自己和周圍的人。杜欽指，在手術口罩上加上一個布口罩能夠增強過濾和貼合性，是增強保護自己和他人的一個好方法。

美國國立過敏和傳染病研究所所長安東尼‧福西（Anthony Fauci）在上週接受《NBC》採訪時表示，戴兩層口罩「確實可能」有助於防禦變異毒株。

除了各種預防措施外，沃希斯亦建議人們盡快接種疫苗。他說：「最重要的是，要及早接種疫苗，這可能會有助於對抗所有這些變異毒株。」