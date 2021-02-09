Inspiration4飛行任務將由科技企業家兼飛行員Jared Isaacman指揮，他捐贈了所有乘員座位並邀請公眾參與

洛杉磯 – 2021 年 2 月 1 日 –（商業資訊）–今天，SpaceX 位於加利福尼亞州霍桑（Hawthorne, CA）的總部宣佈了全球首個全民太空飛行任務的計劃。這項飛行任務計劃將於今年第四季度執行，並由37歲的Jared Isaacman指揮，他是Shift 4 Payments [NYSE:FOUR] 的創始人兼首席執行官，也是一名出色的飛行員。

該計劃命名為Inspiration4是為了表彰這個四人乘員組的使命，此項任務旨在為St. Jude Children’s Research Hospital® 兒童研究及治療醫院提供支持並傳遞出關於機會的人道主義信息。這次旅程代表了人類太空飛行和探索的新時代。Isaacman將他旁邊的三個座位捐贈出來，並將從代表著領導力、希望、慷慨和繁榮等使命精神的人選當中選出三位與他一起完成任務。

St. Jude patient Zahaan, age 7, in 2017



Credit: St. Jude Children’s Research Hospital

Isaacman表示：「Inspiration4 是一生夢想的實現，也是邁向未來的一步。在未來，任何人都可以冒險去探索星球。我很感激指揮這項飛行任務所帶來的巨大責任，我想利用這一歷史性的時刻來激發人類的力量，同時幫助解決地球上的兒童癌症。」

Isaacman和Inspiration4乘員組將在獵鷹9號（Falcon 9）運載火箭和龍飛船（Dragon）上接受SpaceX公司的商業宇航員培訓，其中特別注重軌道力學，以及在微重力、零重力和其他形式壓力測試中的操作。他們將接受應急準備訓練、太空服和航天器的進出演習，以及部分和全部飛行任務模擬。該飛行任務將從位於佛羅里達州NASA甘迺迪航天中心（Kennedy Space Center）歷史悠久的39A發射場發射升空，SpaceX的飛行任務控制中心將對飛船每90分鐘沿定制的飛行路徑繞地球軌道飛行的每一步進行仔細監控。在為期多天的旅程結束後，龍飛船將重新進入地球大氣層，並在佛羅里達海岸軟水著陸。

Isaacman在Inspiration4飛行任務中為St. Jude預留了兩個座位。第一個座位是為與此次飛行任務直接相關的St. Jude大使預留的，他代表了希望的精神以及St. Jude創立時所遵循的勇敢願景——慈悲、團結、平等和包容。第二個座位將代表慷慨的使命精神。在2月份，公眾可以報名參加太空飛行並支持St. Jude拯救生命的飛行任務。

Isaacman承諾向St. Jude捐贈1億美元，並邀請所有人與他一起努力籌集2億美元或更多的資金，以支持St. Jude數十億美元的擴展計劃，以加快研究進展，拯救世界各地更多的兒童。他還將以其他獎項的形式為St. Jude籌款活動提供額外支持，包括佩戴飛行裝備乘坐軍用飛機飛行。作為一名出色的商用和軍用飛機飛行員，Isaacman擁有幾項世界紀錄，包括為許願基金會 (Make-a-Wish Foundation) 籌集資金和提高知名度而進行的環球飛行。作為黑鑽石噴氣機隊 (Black Diamond Jet Team) 的一員，他參加了100多場飛行表演，並將每一場表演都獻給了慈善事業。Isaacman於2011年與他人共同創立了後來成為世界上最大私人空軍的Draken International，為美國武裝部隊 (United States Armed Forces) 訓練飛行員。

St. Jude籌款和宣傳組織ALSAC的總裁兼首席執行官Richard C. Shadyac Jr表示：「在 1962 年，也就是St. Jude Children’s Research Hospital兒童研究及治療醫院成立並打破界限的那一年，第一次有美國人繞地球飛行。從一開始，St. Jude就一直走在創新和包容的最前沿，在癌症研究、護理和治療世界上一些病情最嚴重的兒童方面處於領先地位，無論其種族、民族、信仰或家庭的支付能力為何。這種夥伴關係將兩項使命結合在一起，創造了一個不可思議的時刻，並將在未來幾年對全球治療兒童期癌症的工作產生影響。」

Isaacman將與Shift4 Payments合作，為一位使用新的Shift4Shop電子商務平臺的值得信賴的企業家提供第四個也是最後一個代表「繁榮使命精神」的乘員座位。該平臺使企業家能夠在網上建立和發展成功的電子商務業務。Shift4Shop的現有客戶和新客戶都將有一個獨一無二的機會參加線上比賽，以展示他們自己以及他們的業務。比賽將於2021年2月1日至28日舉行，並由一個獨立的評委小組選出獲勝者。

Shift4 Payments正在為此次飛行任務提供行銷支持，並將利用今年最大的流行文化活動之一，即上週日的 Super Bowl LV，向公眾生動介紹此次飛行任務及其目的。一段30秒的廣告將於比賽的第一節播出，並邀請所有觀眾支持和參與St. Jude和Shift4Shop計劃的這一歷史之旅。

Isaacman總結說：「今天宣佈的內容是我們激動人心旅程的第一步。在發射的準備階段，我們將分享支持和跟進我們飛行任務準備和執行的新方法，重點是鼓舞和幫助他人。」