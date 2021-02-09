photo by: Daan Stevens

（JY編譯）美國疾病控制與預防中心（CDC）最近發佈的估計數據顯示，近五分之一的美國人感染性傳播感染（Sexually transmitted diseases，STI）。CDC的這項數據發表在線上雜誌《性傳播疾病》（Sexually Transmitted Diseases）。

來自美國亞特蘭大CDC的克里斯汀·克雷塞爾（Kristen M. Kreisel）博士，和她的研究員使用的數據來自對2018年信息的分析。這個數據說明，估計有近6800萬人曾經感染過STI，單在2018年，就有2620萬例性傳播感染。性傳染病包括披衣菌感染（Chlamydia）、滴蟲性陰道炎（trichomoniasis）、生殖器疱疹（genital herpes）和人類乳頭瘤病毒（Human Papillomavirus，HPV），占了性傳播感染病例的98％。在2018年的這些新感染病例中，約有一半發生在15至24歲的人群中。

疾病預防控制中心說，有時候由於沒有出現症狀，導致一些人在感染時沒有不及時治療，可能會產生嚴重的健康問題。這些風險包括增加感染艾滋病毒（HIV）的風險、慢性盆腔疼痛，盆腔炎，不孕症和妊娠並發症。

CDC國家艾滋病毒/艾滋病、病毒性肝炎、性病和結核病預防中心主任喬納森·梅敏（Jonathan Mermin）博士說：「曾患性傳播感染人數達到頂峰之際，卻得不到國家的關注。性傳播感染是可預防和可治療的，然而，它正在威脅美國人民的健康，對個人和經濟產生重大影響。我們迫切需要扭轉性傳播感染增加的趨勢，特別是在新冠疫情之後，該大流行影響了許多性傳播疾病的預防服務。」

疾病控制與預防中心估計，2018年的2600萬名確診者的終生醫療費用將達到160億美元。根據CDC的數據，HIV感染是最昂貴的性傳播疾病，因為患者一生需要接受治療，而且治療費用昂貴。另外，由於HPV很大機會會引起多種類型的癌症，治療癌症的化療、標靶治療等，所需費用也相當昂貴。2018年，用於治療HIV的費用總計137億美元，HPV引起的癌症治療費用總計7.55億美元。

CDC性病防治的代理主任勞爾·羅曼格拉（Raul Romaguera）說︰「這些感染會造成巨大的人力和財力損失，從其他研究中所知，減少STI預防工作會導致日後的成本增加。預防性傳播感染可節省數十億美元的醫療費用，但更重要的是，預防將改善數百萬人的健康和生活。」

CDC的分析顯示，除了年輕成年人和女性比例較高外，在某些種族和族裔群體中，性傳播感染的數量受到了不成比例的影響。CDC指出，新冠疫情加劇種族和族裔平等醫療差距，使公共衛生基礎設施緊張。該機構建議使用現時針對新冠疫情而採用的策略，以將其應用於診斷和預防性傳播感染，包括開放新的測試和支援模式，例如藥房和遠程問診平台。