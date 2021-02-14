酒吧、餐厅、酒店和汽车旅馆的低收入工人的援助

西雅图市政府已与 Wellspring 家庭服务社合作，为受到 COVID-19 影响的酒店餐饮从业人员提 供一次性的现金援助，以满足他们的基本需求。“酒店餐饮从业人员紧急救济基金”为 COVID 19 大流行期间因企业关闭或改变而失去工作或薪酬缩减的居住和工作在西雅图的酒店餐饮业低收入人员提供服务。

申請截止日期為2月15日，在此申請：https://hospitality.wellspringfs.org/

1. 我怎样知道我是否有资格申请西雅图 COVID-19 酒店餐饮救济金？

申请资格:

• 必须居住在西雅图

• 由於西雅图的 COVID 而受雇或失业

• 目前或曾经在西雅圖的酒店餐饮业工作

• 必须是西雅圖中位数收入（AMI）的60%或更低

• 为符合收入资格，家庭收入必须是中位数收入的60%或更低，即是：

家庭人数

$50,160 $57,360 $64,500 $71,640 $77,400 $83,160 $88,860 $94,620

2. 申请截止日期是哪天？

申请截止日为2021年2月15日星期一晚间11:59。 您可以在截止日前提交申请，逾期申请将不被受理。

3. 每位申请人士将得到经济援助吗?

由于资金有限，我们无法为所有人提供服务。一些符合条件的申请人可能不会获得经济援 助。

4. 我的家人和我要担心成为“公共负担”吗?

根据美国公民和移民服务（USCIS）”灾难救济“福利，如本计划, 将不会作为决定个人是 否为“公共负担”的考虑因素， 您也可以阅读此“USCIS 公共负担”情况须知以了解更多信 息.。如果您对自己的移民身份或福利使用有疑问，应与移民律师或司法部认可的代表交 谈。

5. 接受这种经济援助会影响我的家庭成员或我成为美国公民的能力吗？

如果您是合法的永久居民/绿卡持有人，则从“西雅图 COVID-19 酒店餐饮救济基金 ”获得 经济援助不会影响您成为美国公民的能力。同时也不会影响合法的永久居民/绿卡持有人 家庭成员成为美国公民的能力。如果您对自己的移民身份和/或福利使用有疑问，应与移 民律师或司法部认可的代表交谈。

6. 我在申请中提供的信息是否保密？

Wellspring 家庭服务社负责收集您在“西雅图 COVID-19 酒店餐饮救济基金”的在线申请 中自愿提交的个人信息。为了帮助防止未经授权的访问，保持数据准确性并确保信息的 正确使用，Wellspring 家庭服务社已建立了适当的程序来捍卫和保护他们收集的信息。 他们不会自愿与包括西雅图市政府在内的政府机构共享您的数据。

7. 我没有电脑或没有上网渠道，还有其他申请方式吗？

我们只能提供网上申请

8. 这是一次性的款项吗？

符合资格的申请人只能收到一次性的款项。

9. 我如何收取款项，以及多久才能收到？

Wellspring 预期能在 5 月 1 日前发出支票，也有可能快些。

10. 我已婚，我与我的配偶都符合援助资格，我们俩都可以申请吗？

是

11. 我们一户包含了多个家庭，如何申请呢？

每个家庭应该各自申请一份。

12. 我们一户里包含了多个单身成年人，如何申请呢？

每个成年人应该各自申请一份

13. 我可以代表我 18 岁以下的孩子申请吗？

可以。如果您符合资格，孩子应该按照问题#1 列出的条件包含在您的申请中。

14. 我目前没有稳定的居所，我可以申请吗？没有邮寄地址，我如何接收经济援助呢？

没有永久性住房的合格申请人仍应申请。Wellspring 准备好指引您获得现金援助的最佳 方式。请在您的申请上确认此项内容，以便我们更好地为您服务。

15. 如果我的家庭不小心重复提交了申请，将会有什么后果呢？我们会因此而失去资格吗？

如果您的家庭不小心提交了多个申请，Wellspring 家庭服务社将能够识别出同一家庭多个 已提交的申请，并将审核有更高需求的申请。如果发现申请有问题，他们还可以通过电话 或短信与申请人联系。