全新电影将于2021年3月5日在影院和流媒体 Disney+ 贵宾通道（Premier Access）同步上映

photo credit: Walt Disney Studios

华特迪士尼动画工作室今日首发奇幻冒险电影《寻龙传说》(Raya and the Last Dragon) 的最新预告片、剧照，以及令人惊艳的全新海报，特分享给广大观众一饱眼福。

《寻龙传说》力邀超强配音阵容，包括为勇敢战士拉雅 (Raya) 配音的Kelly Marie Tran、为传说中的神龙希苏 (Sisu) 配音的Awkwafina、为拉雅的劲敌纳马丽 (Namaari) 配音的Gemma Chan、为拉雅有远见的父亲蓬加族长 (Chief Benja) 配音的Daniel Dae Kim、为纳马丽强势的母亲唯娜配音的Sandra Oh、为令人生畏的大块头老藤 (Tong) 配音的Benedict Wong、为10岁的精明商人阿波 (Boun) 配音的Izaac Wang、为淘气小糯 (Little Noi) 配音的Thalia Tran、为拉雅最信赖的伙伴图图 (Tuk Tuk) 配音的Alan Tudyk、为龙爪湾首领邓婆配音的Lucille Soong、为龙尾滩族长配音的Patti Harrison，以及为龙脊山族长配音的Ross Butler。

《寻龙传说》将带观众踏上一段激动人心、史无前例的冒险旅程，进入奇幻大地龙佑之邦 (Kumandra)。很久以前，人类和龙和谐地生活在一起。但当一股邪恶的力量袭来，龙牺牲了自己来拯救人类。500年后，同样的邪恶力量卷土重来，只有一位孤独的战士拉雅承担重任，追寻传说中最后一条龙的踪迹，以修复这块破碎的土地，团结分裂的人民。在这段旅程中，拉雅也逐渐了解拯救世界不单只需要一条龙，还需要信任和团队合作。

迪士尼动画工作室荣誉出品的《寻龙传说》由唐·霍尔 (Don Hall) 和卡洛斯·洛佩兹·埃斯特拉达 (Carlos Lopez Estrada) 执导、保罗·布里格斯 (Paul Briggs) 和约翰·瑞帕 (John Ripa) 担任联合导演、奥斯娜特·舒尔 (Osnat Shurer) 和彼得·戴尔·维克 (Peter Del Vecho) 担任制片、阮奎 (Qui Nguyen) 和阿黛尔·林 (Adele Lim) 担任编剧。

电影将于2021年3月5日在大多数 Disney+ 流媒体平台已上线的地区，以贵宾通道（Premier Access）方式播映，并同步在全球影院上映。《寻龙传说》Premier Access的价格为29.99美元。