（Susie編譯）第一批新冠病毒疫苗到達前的幾個月，華盛頓州健康官員們一直在痛苦地糾結先給哪部分居民開放接種。為此，他們前後調查了18,000 人，也按種族、年齡和核心職業等多項標準劃分了焦點群組。但是與一些外州不同的是，華州衛生部（DOH）忽略了疫苗分發中很重要的基本後勤工作，導致疫苗無法迅速發放到疫情中最脆弱和極需的人群中去。

他們沒有徵募國民警衛隊，也沒有集中管理疫苗預約工作。核心的調度和匯報軟件到位也不及時，導致工作人員手握疫苗卻無法安置患者。隨後，在聯邦供給不足的前提下，華州又開放了對65歲及以上人群的疫苗發放。

混亂便由此開始。

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在2個月內超過一百萬疫苗的發放後，一些富有的醫院捐贈人和網上操作輕車熟路的人們早已成功預約了疫苗的注射，但華州卻沒能給最易感染風險的人群按需注射，這其中包括有接種資格的家庭護理人員（home care workers,）、西裔居民和無家可歸人群。

「實際的疫苗分發比我們預想的複雜多了，我們應該從最開始就儲備更多資源的。」負責疫苗工作的華州衛生部現任助理秘書長米歇爾·羅伯茨（Michele Roberts）如是說道，「我們應該更關注後勤工作的細節的。」

《西雅圖時報》針對華州疫苗方案、內部郵件和相關報告，以及疫苗提供方採訪的回顧揭示了阻礙華州政府執行疫苗分發工作的多處過失。

目前華州已經加快了疫苗工作的速度，並在疫苗執行比例上超過了全美平均值。華州衛生部在解決疫苗分發和數據問題的同時，也已經開始借助新部署的國民警衛隊和定向採購的疫苗深入覆蓋了醫療服務欠缺的社區。

但問題是，免疫工作的進展速度還是要看信任機制是否能夠重新建立。

遲來的國民警衛隊

整個週三上午，住在萊克伍德市（Lakewood）梅多斯（Meadows）經濟適用型長者公寓的老年人們都前往了由國民警衛隊運行的移動疫苗門診，排隊等待接種。

該移動疫苗接種站是由華州衛生部和國民警衛隊自1月27日合作運營的，也是華州向疫苗的集中管理工作邁出的一步。在國民警衛隊的協助下，目前已經有4處大型的疫苗接種站對外開放。在疫苗工作的集中管理方面，華州正在大踏步追趕其他各州的腳步。

根據《西雅圖時報》通過公開記錄要求獲得的由美國國家應急管理協會（National Emergency Management Association）進行的非正式調查，截至去年11月末，全美已經有至少22個州動用了緊急管理機制— 相當於聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）— 來協助疫苗分發工作中的後勤事宜。

其中，西弗吉尼亞州身先士卒，成為了最早與國民警衛隊合作，並將其置於核心地位的州之一。該州的警衛隊掌握了州內的指揮中心，在5處分發中心間協調調度，冷藏存儲藥劑，並負責設備包的包裝和分發。

但是在華州，健康官員們卻孤立行事，勢單力薄。

「衛生部在疫苗工作上完全一意孤行，沒有向我們尋求任何意見和支持，」華州軍事部緊急管理分部主任羅伯特·埃澤爾（Robert Ezelle）在12月4日的一封內部郵件中寫道。那時距離第一批疫苗的到達只有10天。

當然衛生部也有自己的行事邏輯。去年秋季，在他們最早敲定疫苗方案時，預期的是州內的醫院系統和疫苗提供方網絡，包括醫生辦公室、藥房等，可以獨立操作COVID-19 疫苗的全部工作，因而也就沒有徵募華州軍事部支持的必要。

「官僚主義噩夢」

華州原本的計劃， 是向疫苗供應商提供一個便捷的網上註冊工具 PrepMod，供其安排疫苗接種時間，並將相關數據匯報給州內。華州會對這一門戶網站進行集中管理，供州內任何居民自行預約。但是由於該網站開發的延遲（直到1月15日才正式運行），很多疫苗供應商不得不開發自己的系統。

作為華州政府的合作方，微軟正在試圖將州內所有的零散疫苗預約工具匯總為統一的網站，藉此簡化疫苗預約的步驟和流程。

但就後台操作來看，很多疫苗供應商的技術系統並不能自動對接華州的免疫登記系統。因此不少機構都選擇了手動輸入數據​​，而這就導致了數據的延時和不完整性。直到華州威脅要因遲滯的數據輸入而斷供疫苗之後，這一系統才有所提高和改善。

數據的遲緩就影響了官員們對疫苗進展工作的把控，進而造成了一個多月的不確定性和盲目操作。當可靠數據終於到位，並顯示一個月內只有三分之一的疫苗被使用之後，大眾就開始質疑到底是誰率先接種了疫苗，以及為何還有那麼多疫苗被閒置在側。

作為瑞典醫院醫療服務（Swedish Health Services）首席運營官的凱文•布魯克斯（Kevin Brooks）在一月底剛與西雅圖大學合作建立了一處疫苗接種門診後就指出，「我們最大的挑戰就在於信息系統的完善。如何登記病人，跟踪劑量，預約第二針的接種以及與全美信息系統的聯網問題等等。」

布魯克斯指出，起初醫院們以為只需為自己的醫護人員接種疫苗就夠了，但後來卻發現華州要求它們繼續為大眾接種。「醫院裡能夠同時為幾百萬人提供在線預約的系統根本就不存在！」他說道。

而當1月18號華州開放向65歲及以上人群接種疫苗之後，便有無數人蜂擁登錄疫苗供應商的預約網站。當時已經有超過2百萬居民符合華州的接種標準，但全州擁有的疫苗劑量卻只有70萬。所以界定接種標準的在線工具Phase Finder 一下就崩了。

讓情況更加複雜的是，當地的一些衛生部門為了控制需求量的飆升，擅自改動了向老年人群開放疫苗的標準。比如金縣衛生部就在全州標準為65歲及以上的前提下將標准定為了75歲及以上。

「如果你把期望拔的太高又不能提供全面準確的信息，各機構間還一再改變政策，那就不能怪人們開始質疑和離心了。」左派布魯金斯學會（Brookings Institution）的資深成員威廉·加爾斯頓（William Galston）說道。「這一局面必然會導致無序的哄搶和信任的缺失。而這種不信任再疊加已經存在多年的政府信任危機，就催生了人們對疫苗接種問題的不確定性和猶疑心態。」

他同時也提到了非裔美國人群體，他們缺失公共醫療服務是個歷史性問題了。就在這種無秩序狀態中，網上操作技術嫻熟的人和在大型醫療系統中有關係的人卻默默拿到了優先接種權。

據《西雅圖時報》的報導，至少有三家普吉灣地區的醫院都向董事會成員和捐贈超過1萬美金的捐款人士優先提供了疫苗。這一報導引起了輿論的軒然大波，並在上週將一紙改革提案送上了美國眾議院。

公平難求

截至2月初，市區緊急服務中心（Downtown Emergency Service Center，DESC）作為西雅圖最大的收容中心和住房供應商，僅成功為2名無家可歸者接種了疫苗。

據DESC 的護理主任阿里克斯·範·霍勒貝克（Alix Van Hollebeke）稱，她申請了400劑疫苗，卻只收到了100劑，且多數都供給了前線醫務人員。在華州疫苗的統一調度下，多數劑量都撥給了大型接種站，因而DESC的每週訂單已被悉數拒絕。

而來自代表華州45,000 名家庭護理人員的工會組織SEIU 775的財務秘書亞當·格里克曼（Adam Glickman）則表示，作為感染的高風險人群, 目前家庭護理人員中只有三分之一成功接種了疫苗。「目前的問題是，真正需要並想要接種的人群和實際能夠接種的人群之間存在很大的不匹配，」格里克曼說道，「而且很多不能說英語的人們很難上網預約疫苗或者與疫苗提供方進行溝通。」

直到1月11日那週，華州社會與衛生服務部（DSHS）才與家庭護理人員就疫苗接種問題進行了溝通。而用除英語外其他語言起草的文件1月15日才得以發布。

DSHS 家庭社區服務部的主任比亞·雷克托（Bea Rector）解釋說，這是因為DSHS 一直在等疫苗供應量的增加，等醫院先為醫護人員完成接種，以及衛生部科技系統的升級。這樣護理人員們就可以方便地尋求和預約疫苗了。然而這之後不到一周，華州就宣布了擴大疫苗接種範圍到65歲及以上的人群。迅速增加到100多萬人的哄搶預約局面下，家庭護理人員再一次被擠出了畫框。

而另一方面，華州衛生部想要按種族比例及受感染風險分發疫苗的計劃也落空了。據衛生部上週的數據顯示，在佔全美人口13%的西裔美國人群中，只有5%接種了至少第一劑疫苗。而非裔和多種族群體也遠未到達該有的接種比例。

不少當地的衛生部門都標榜自己是公平和平等的代言人，但是在疫苗供應不足的前提下也只能紛紛食言。截至2月初，華州向各縣衛生部門，社區衛生中心，有聯邦資質的醫療機構和私人診所分發的疫苗只佔總數的19%。

目前華州衛生部官員已經承諾要向服務不足的地區提供更多資源傾斜。華州已經為電話預約人群預留20%的疫苗，也採用了能為高感染風險的社區和人群優先提供疫苗的數據工具，同時也與多個社區組織建立聯繫，以做好疫苗相關的外聯服務。

不過自上個月華州向老年人開放疫苗接種以來，開始激增的巨大疫苗需求問題著實棘手，也讓相關官員們追求公平和平等的初衷漸行漸遠。