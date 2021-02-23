（文 | Lavender）之前推行的多項禁令，將生活拉回了幾個月前“衛生紙斷貨，買菜要排隊”的樣子。到了冬天更是要穿著羽絨服在寒風中排隊，讓本就“今天吃什麼”的日子雪上加霜。

這次給大家介紹幾款好吃的泡面，讓大夥在家也可以用最短的時間里，煮出暖心暖胃亦能解饞的冬日快餐好味道（文末依舊貼心附上折扣碼）。

MyKuali檳城白咖喱面

喜歡檳城咖喱的話，可以試一下這個牌子。這個來自馬來西亞的速食面被認為是世界上最好吃的方便面之一。濃烈的椰子風味和很足的份量，是方便面中很少有的。建議搭配炸豆腐或者炸蝦。

Neoguri香辣海鮮烏冬面

農心辛拉面大家都不陌生了。這次介紹的勁道烏冬面，配著帶有幹海鮮的辛辣海鮮湯，建議搭配魚餅或者其他海鮮類的食品。

Prima叻沙椰子咖喱拉面

這是受傳統叻沙啓發而制成的新加坡方便面。面條比其他的面條更圓滑，沒有波浪感，調料包里還增加了標志性的奶油味。前一陣子還推出了辣椒螃蟹味也非常好吃！

MaMa

泰式烹飪不會避開酸味，泰式方便面結合了酸味和鹹味的平衡。波浪狀的面條和粉狀的調味料可以做成很棒的小吃，但是不得不說分量有點少。

Sapporo Ichiban東京Momosan雞肉拉面

去年Momosan在西雅圖開了分店，疫情前去吃過一次的小編表示沒啥特別的記憶點，價格偏高。它家這款日本醬油拉面的即食形式：味道偏鹹，略帶煙燻的幹淨的味道。價格也是相當平價，很適合搭配雞胸肉一起食用。

Paldo Gomtang牛骨湯面

不是所有韓國方便面都很辣！這種溫和的奶油質地韓國湯面，靈感來自牛肉骨湯。它具有強烈的牛肉味，非常適合搭配像卷心菜這樣的爽口蔬菜。

Nongshim，Jjapaghetti（面條醬配jjajang醬）

結合了韓國風味的即食炸醬面隨附的美味黑豆醬，它是這款泡面的靈魂，味道跟國內的炸醬面有很明顯的區別。因為奧斯卡得獎影片寄生蟲而大火的拉面組合，就有這款炸醬面的身影。

Indomie Mi Goreng速食炒面

如果還沒有嘗試過這種印尼方便面，可以考慮嘗試一下。包裝中加入了液體調味料，美味的洋蔥油，甜辣醬和甜醬油，為波浪面條增添了鹹甜的豐富口感，價格也超級便宜。

三養火雞面

想要參加#FireNoodleChallenge嗎？從carbonara到咖喱，有多種風味可供選擇，可以在上面蓋上很多馬蘇里拉奶酪，將辣度降低到可以接受的程度。想吃辣的小夥伴，可以選擇其他超辣版本。

曾拌面

這款台灣方便面有著獨特的質地。面條的卷曲，刀切狀線非常適合調味。根據每一款醬汁的不同，面條的質地也不同。它的價格略高於其他面條，但絕對值得嘗試。PS：煮面的時候建議加一點鹽。

Paldo Bibim Myun冷面

擁有韓國面條的辛辣，濃鬱，甜膩的醬汁。煮好面之後放在冷水中沖洗，以去除殘留的澱粉。加入一些切碎的黃瓜和煮熟的雞蛋搭配，或者加入一些冰塊作為涼爽的夏季佳餚。

老媽拌面

網紅款老媽拌面有著台灣刀切式面條和油性辛辣醬汁的搭配，上面放一個煎蛋或炸豆腐，立刻可以體驗到餐廳的味道。

金牌幹溜骨湯雜醬酸辣粉

鼎鼎大名的金牌幹溜，之前很多小夥伴都要從國內一箱一箱的寄過來，最近也不難買到了，最經典的1984酸辣粉味道真的沒得說，小編還買了骨湯雜醬酸辣粉，味道真的很不錯。

SAMYANG印度咖喱麻辣雞味泡面

這款簡直絕了，之前對大火的超辣火雞面不是很感冒，但這款有濃濃辣辣咖喱味，面條也相當勁道，推薦再加片起司和太陽蛋拌著吃，不知不覺一碗就沒了。但是，不能吃辣星人請繞道。

金牌幹溜重慶酸菜米線

這款重慶酸菜米線也相當正宗，酸酸辣辣很開胃，如果夏天太熱沒胃口，可以試試酸爽口味的金牌幹溜。

與美河南老湯燴面

與美的這款河南老湯燴面真的有被驚艷到，本來沒報太大期望能有多好吃，但煮面的時候就已顛覆想象，這湯底太香了吧！？正宗羊肉原湯味道，加點蔬菜和羊肉片更佳。連湯底都喝光的方便面為數不多，這款老湯燴面排第一，河南的小夥伴吃到這一口也算是可以暫解思鄉之情了。