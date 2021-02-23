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（JY編譯）有華盛頓州立法者稱，根據華州提出的財富稅，電商巨頭亞馬遜創始人兼首席執行官（CEO）傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）每年將繳納約20億美元的州所得稅。

作為減少不平等和彌補該州缺乏所得稅的情，華盛頓州立法者提議對超過10億美元的財富徵收1%的稅。議員們說，這項稅收每年將增加約25億美元的收入，而且僅適用於所謂的「無形金融資產」（ntangible financial asset）例如股票、期貨合約或買賣期權等金融投資。

然而，稅務專家表示，該州的財富稅將過度依賴把華盛頓州作為家的四位億萬富翁：貝索斯、其前妻麥肯齊·斯科特（MacKenzie Scott）、微軟公司共同創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）和該公司前首席執行官、現NBA洛杉磯快船隊老闆史蒂夫·鮑爾默（Steve Ballmer）。

獨立稅收政策非營利組織稅收基金會（Tax Foundation）的賈里德·沃爾查克（Jared Walczak）說道，如提議通過，該州稅收收入的97%將來自這四位超級億萬富翁。如按新稅（1%）來計算，目前身價約為2000億美元的貝索斯，每年將要支付約20億美元的所得稅。蓋茨的身價約為1350億美元，他每年所得稅約為13億美元，而鮑爾默約為8.7億美元，斯科特則將支付6億美元的稅。

有評論家指，由於華盛頓州四位超級富豪（Washington Big Four）沒有任何一人需承擔公司的日常職責，他們可以簡單地搬到另一個州來避稅。也有州稅專家認為，剛剛宣佈將辭去亞馬遜首席執行官一職的貝佐斯或其他億萬富翁中的一位，會因新稅而搬離該州。

沃爾查克說，這些人中的任何一個都可以搬到另一個州，將其設為他們的主要居住地，一年內仍然可以在華州待上最多182天，以避免稅收。沃爾查克稱︰「這不僅會挫敗財富稅，而且還會剝奪該州的其他收入。這些富有居民繳納的州稅和地方稅比例仍然過高，為當地經濟做出了巨大貢獻。把他們趕出該州不僅僅是新稅法的失敗外，還會產生嚴重後果。」

有支持者說，財富稅是使美國最不平等的稅制變得公平的必要條件。他們說，由於華州不徵收所得稅，而州政府是從銷售稅、財產稅和其他稅金中增加收入，因此中低收入納稅人將其收入的較大部分支付州的各種稅。

提出該法案的西雅圖選區、民主黨籍州眾議員諾埃爾·弗雷姆（Noel Frame）認為，州稅佔了最低收入者其收入的18%，而收入最高的1%群體的州稅只佔了其收入的 6% 。「我們有完全不平等的稅法，我認為這再也不可以接受了。」弗雷姆說。

弗雷姆表示，通過僅對金融資產徵稅，華州的財富稅避免了向藝術品、房地產、收藏品和其他難以估價的資產徵稅的問題。她說，雖然四位超級富豪首當其衝將承擔新稅收，但該州稅收局（Department of Revenue）估計，該州有近100名億萬富翁將繳納該新稅收，從而分散了風險。《福布斯》估計，華州約有12位億萬富翁。

對於評論家認為，該州的頂級億萬富翁可能因此而離開該州的批評，弗雷姆表示，除了貝索斯，華州的其他億萬富翁都與該州有著密切的聯繫。「認為他們會離開的觀點是憤世嫉俗的，沒有證據支持。」弗雷姆說，一些研究指出，對富人徵稅後，百萬富翁和高收入者移居他州的人數，並沒有超過預期的增長。

然而，僅對少數幾個億萬富翁集中徵稅可能會有所不同。Tanium的聯合創始人兼首席執行官奧瑞安•欣達維（Orion Hindawi）最近將舉家和公司從加州搬到了華州。他在與華盛頓技術產業協會（ Washington Technology Industry Association ）的一次談話中表示，如果對富人加稅，該州將失去競爭力。Tanium是一家私有端點安全和系統管理公司。

他指，有了遠程會議和在線工作方式，員工和高管們不再像以前那樣局限於一個城市或州。他稱，他的同行們將財富稅視為「辱罵」（vilification）。「現實情況是，華盛頓州的人們擁有一年前沒有的靈活性，那就是持續的靈活性，」欣達維說道，高收入者和不限地區性工作者「享有主權，他們可以隨心所欲地搬移到任何地方，這很簡單。」