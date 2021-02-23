Photo credit: Diana Polekhina

（JY編譯）居住的城市對健康至關重要，而不同的城市有不同的政策來促進居民的健康。例如有些城市通過擴大提供營養食品和建造更多的戶外休閒設施、也有一些努力使所有居民都能負擔得起醫療費用、有些加強公園清潔和維護公園內的設施等。當然，過去一年中最緊迫的健康問題是新冠大流行，城市的防疫抗疫手法，對其居民的身心健康都將產生巨大影響。

近日，美國個人理財網站WalletHub發布了一個「全美最健康城市排行榜」，西雅圖成為全美第二大健康城市。該項研究比較了美國人口最多的 182 個大城市，並根據44個健康指標，當中包括人均醫療就診成本、蔬果消費到健身俱樂部的支出費用及綠化空間等，整理出這份排行榜。每個指標均以100分制進行評分，滿分代表了健康生活方式的最有利條件。

位於加州的舊金山以 69.11，全美最健康的城市，西雅圖以 65.7 緊隨其後。俄勒岡州波特蘭市（65.59）排名第三。西雅圖在個別方面取得了令人印象深刻的成績，例如擁有運動習慣成年人的比例是全美最高的城市，而人均跑步和步行步行道數量位居第四。

西雅圖在以人均公園綠地、遠足徑以及騎自行車的人和步行者的數量來衡量的綠化空間為面，名列第二。而西雅圖的健康飲食習慣在上榜城市中排名第六，該衡量的指標包括人均農貿市場、健康食品選擇、水果和蔬菜的消費量以及健康餐廳等。

在過去一周，翡翠城（The Emerald City）也是全美平均日增新冠病例最低的城市之一。華盛頓州的溫哥華市登上前50名，排名44。

根據這項研究，全美最不健康的大城市是德克薩斯州的布朗斯維爾（Brownsville）。排在倒數五名的其他城市有：德克薩斯州的拉雷多（Laredo,）、密西西比州的格爾夫波特（Gulfport）、路易斯安那州的什里夫波特（Shreveport）和田納西州的孟菲斯（Memphis, Tenn）。