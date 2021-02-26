（Ryan 編譯）根據共和黨參議員柯蒂斯·金（Curtis King）上周五發布的一項提議，華盛頓州車主將面臨油價每加侖三美分的增幅。資金將用於道路維修和改善及彌補因新冠狀病毒大流行而造成的收入損失。

此外自行車和自行車零件的銷售稅每美元將會增加兩美分，攜帶自行車乘坐交通工具亦將需支付每程20美分的附加費，乘搭渡輪者則每程多付25美分。另外乘坐Uber 或 Lyft等共享汽車將需額外支付50美分。

代表第14立法區的州參議院交通委員會的共和黨人金認為「是時候讓每個人作出貢獻」，為他們使用的設施付費。他表示，這項耗資100億美元，為期八年的提案將把大部份支出用於高速公路的維修保養，解決交通系統最嚴重的問題。

共和黨人金的提案將與本屆立法會議迄今起草的另外兩個運輸計劃一起進行討論。兩項民主黨計劃將提高汽油稅、收取碳排放費，並撥款更多資金在非公路項目上，包括將州內渡輪轉換為電力發動。

他提議的計劃需時比民主黨立法者發布的12年和16年計劃都要短，他認為隨著項目的變化和技術發展，立法機關應該能夠在8年後重新評估和調整計劃。在他的提案中，近18億元將分配給五個大型項目，其中包括用於更換波特蘭和溫哥華之間的5號州際公路橋樑。另外西西雅圖的高架橋將獲得2500萬美元資金，他認為該高架橋是「一座需要盡快修復的重要橋樑」。

計劃亦將投放24億美元來替換「落後」的魚道。本州正在根據法院命令，更換阻礙鮭魚遷徙的涵洞。

金的提案將從華州的運營預算中提取一些資金。金相信運輸項目能夠刺激經濟發展，令銷售稅收入增加，變相增加營運資金。由於新的稅收收入，運營預算所需資金應該不會超額。他指這些項目將為大量工人帶來就業機會，刺激經濟，因為有工作有收入時，人們會外出消費。

Photo credit: The New York Public Library

參議院交通委員會主席、史帝文斯湖（Lake Stevens）民主黨參議員史蒂夫·霍布斯（Steve Hobbs）歡迎 King的建議，同時亦在審批西雅圖民主黨參議員麗貝卡·薩爾達尼亞（Rebecca Saldaña）和塔科馬眾議員傑克·費（Jake Fey）提出的計劃。

霍布斯在一封電子郵件中提到，關於華盛頓交通運輸的未來有很多不同的想法，但大家都有相同的目標和出發點，期望在未來幾週重新引入他自己的計劃 「前進華盛頓」（Forward Washington），並將這些想法納入最新修正版本。

多名民主黨人的方案都以解決運輸部門對氣候變化和發展問題。霍布斯在2019年和2020年提出了一項160億美元的攬子計劃，重點是減少交通擁堵。另一民主黨人薩爾達尼亞提出了一項為期12年，耗資143億美元的計劃，該計劃將向碳排放費以及豪華飛機和遊艇徵稅。她計劃將花費19億美元用於公路維修保養。而傑克·費（Jake Fey）提議則為期16年，耗資270億美元的計劃，其中包括每噸碳排放費15美元以及在兩年內提升百分之18的燃油稅。

在各個計劃中，金最贊成徵收碳稅，因為比較容易管理和收取最多資金。他亦希望鼓勵氫動力汽車，並在其計劃中投入3億美元來幫助氫動力生產、安裝加油站並提供購買氫燃料汽車的激勵措施。