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（JY編譯）在過去的兩個月中，有關NBA擴張可能性的聲音喋喋不休。2020年12月，NBA專員亞當·西爾弗（Adam Silver）告訴《娛樂與體育節目電視網》（ESPN）的雷切爾·尼科爾斯（Rachel Nichols），擴張是「不可避免的」。但當時他說，擴張不是優先考慮處理的事項。

上週，作為《ONE37 FM》的嘉賓，達拉斯小牛隊總裁馬克·庫班（Mark Cuban）被問及NBAA目前由於在西雅圖沒有球隊而錯過了什麼時，他回答︰「錯過了很多企業的贊助和忠實球迷。」他指︰「西雅圖很多人都想念NBA，我們因為不在那兒而錯過了很多。當然俄克拉荷馬城是一個很大的市場，我不能從他們那裡拿走任何東西，所以我認為西雅圖值得擁有一支屬於自己的NBA球隊。我只是不知道會是什麼時候。」

金州勇士隊主教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）分享說道，超音速隊不在西雅圖，就像勇士隊，不在奧克蘭或灣區一樣。他直言，當超音速隊搬遷到俄克拉荷馬城時，他認為是荒謬的決定。

西雅圖超音速成立於1967年10月。全球最大的飛機製造商波音公司，當時正在開發製造超音速客機，因此球隊也選擇了「超音速」這個名字。在1979年超音速拿下唯一的總冠軍，另外在1978年、1979年和1996年三次獲得西部冠軍。至2008年，當時球隊老闆克萊·本尼特與西雅圖市政府因場館問題引致談判破裂，搬去了俄克拉荷馬城並改名為雷霆。幸好，本尼特與西雅圖市達成協議，如日後有新的NBA球隊遷，他將無償讓出球隊原有的名字和顏色。