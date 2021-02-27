(溫哥華消息) 過去42年來中僑星輝夜為中僑互助會的服務及項目籌募資金，受惠對象遍及青年、婦女、難民、家庭及長者。今年因受新冠疫情的影響以及省衛生官的防疫指引下，中僑基金會將於3月13日(星期六)晚上7時舉辦2021中僑網上星輝夜。

中僑互助會及中僑基金會行政總裁周潘坤玲表示:「鑑於COVID-19帶來的衝擊，今年我們的籌款進程比以往任何時候都更為嚴峻。中僑星輝夜能夠改以網上形式傳承下去，實有賴各界贊助商、捐贈者和義工們的堅持不懈，讓中僑得以繼續為弱勢社群服務。」

是次籌款目標為$270,000，重點關注家庭和心理精神健康，期望能夠讓中僑繼續服務社區中的弱勢社群。

中僑基金會理事會主席許祖澤先生表示:「大家今年將體驗一個不一樣的中僑星輝夜，我們在網上安排了一系列的活動，包括無聲拍賣、慈善奬劵、名錶抽獎、中僑故事分享及嘉賓表演等等，好讓大家在安全舒適的環境下都能積極參與慈善，回饋社會。」

2007年香港小姐季軍周美欣是今年中僑星輝夜的表演嘉賓之一，她在溫哥華出生長大，在2005年的新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽奪得冠軍，曾在香港發展，參與演出多部電視劇及電影。並曾是歌手，推出個人EP，她巳回流溫哥華，現在加拿大電影界發展。她表示：「自2005年，我已沒有踏上加拿大舞台，所以這次的表演對我來說別具意義，很多謝大會邀請我演出，我覺得很榮幸。」

今年叧一位表演嘉賓是在《溫哥華華裔小姐競選2020》奪得晶瑩亮麗新星獎的曹晶晶，她是卑詩大學學生，主修計算機科學及視覺藝術，她的演出將揉合音樂、舞蹈和功夫。

網上門票現已發售，票價分別為$1,000鑽石豪華禮盒及$500黃金心意禮盒，均可獲贈豐富禮品及於活動當晚觀賞中僑網上星輝夜。另捐款$100或以上的善長亦可獲邀一同欣賞盛會。

敬請密切留意中僑網上星輝夜的活動宣傳，歡迎各界人士參與50/50慈善奬劵、無聲拍賣、名錶奬劵等等，請瀏覽：https://app.galabid.com/successgala2021。

如欲查詢活動詳情，請電604-408-7228或瀏覽：http://www.successfoundation.ca。

中僑互助會於 1973 年成立，爲卑詩省最大的社會服務機構之一。中僑為慈善團體，提供的服務包括新移民安頓、語言訓練、就業、家庭及青少年輔導、商業與經濟發展、長者護理、房屋及社區發展等。