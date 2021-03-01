Photo credit: Kelly Sikkema

（Ryan 編譯）根據華盛頓州衛生部（DOH）數據，華盛頓州與學校相關的新冠狀病毒傳播病例，到目前為止處於偏低水平。一份報告詳細指出了本州 K-12 學校，由2020年8月1日至2020年12月31日，只有84個爆發案例。當中包括所有私立和公立學校。爆發疫情定義為該校14天內有兩名或以上學生或教職員確診新冠狀肺炎。

在跟五個月的研究中，有13個縣報告了在校內發生的疫情爆發，一共有84次，並包括385宗確診病例。其中一半的學生年齡是18歲或以下。DOH稱當中有64％的疫情涉及兩到三起病例。

應對新冠狀病毒暴發的高級流行病學家勞拉·紐曼（Laura Newman）博士表示，到目前為止，研究人員發現學校環境中的新冠狀病毒傳播率水平很低，在學校中爆發的個案只涉及三例或以下的病例。她認為教師和教職員在疫情預防措施方面亦做得良好，是個「令人鼓舞的」好消息。

衛生部副部長拉西·費倫巴赫（Lacy Fehrenbach）認為分享這些數據，能夠令當地公共衛生人員、教職人員、學生和他們的家長了解在校園中新冠狀病毒的情況。

在305宗病例中，非西班牙裔白人佔42％，西裔人佔9％，另外有45%未知族裔的人士。而其中61％是女性。確診感染病例最多的年齡組為5-9歲和10-14歲，各佔17%。根據報告顯示，並沒有病例有住院或死亡報告紀錄。

該研究包括了所有學習模式，包括面授課堂、在線學習及混合學習等。而疫情爆發期間，有12％的學校已開放面授課堂，22%為混合上課模式，6％只提供在線學習，其餘的其他上課模式或其學習模式的數據沒法提供。DOH表示，例外情況包括針對有特殊學習需求的學生進行的面授學習。

在報告中可見，與學校相關病例最多的是斯波坎縣（Spokane），有151例、斯諾霍米甚縣（Snohomish）佔53例、克拉克縣（Clark County）佔24例，而金縣則有20例。州衛生部計劃在2月底發佈另一份關於學校疫情的報告，將會包括2020年8月1日至2021年1月31日的數據。