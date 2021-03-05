華盛頓州交通運輸部 (WSDOT) 的SR 509，I-5至南24大道 (24th Avenue S. ) 高速公路項目將於2022年施工。該項目是華盛頓州交通運輸部(WSDOT) 眾多的努力方向之一，目的是將SR509高速公路從目前由西雅圖塔科瑪國際機場 (Sea-Tac International Airport) 終止的那座高速公路擴展到5號州際公路。請前往以下網址填寫線上調查：https://engage.wsdot.wa.gov/sr-509-new-expressway-chinese/?utm_source=sct&utm_medium=banner&utm_campaign=SR509

如何參與

本次的線上參觀日詳細介紹了該項目的主要特點和效益。它還提供了讓您分享意見的機會。請訪問每個頁面來了解有關該項目的更多信息，並在“意見和問卷調查”頁面上發表您的意見。我們也希望您能花幾分鐘時間在線上參觀日結束時完成簡短的問卷調查：

https://engage.wsdot.wa.gov/sr-509-new-expressway-chinese/

本次線上參觀日將在1月25日至3月5日期間對外開放。

該項目包括什麼？

SR 509，I-5至南24大道（24th Avenue S.）-高速公路項目的主要特點包括：

•重建I-5 / SR 516交叉道

•建造與I-5平行的新道路，它將連接SR 509到Kent的退伍軍人路（Veterans Drive）

•通過退伍軍人路（Veterans Drive）和I-5上位於SR 516交叉道和新I-5 / SR 509連接處的新北向行駛車道，為大眾提供新的行駛通道。

•在I-5上方建造新的南216街（South 216th Street）立交橋

•建造新的噪聲牆並延伸現有的隔音牆

•建造可以連接I-5和SR 509以及新SR 509高速公路首個英里的新匝道

•在南24大道（24th Avenue S.）建造一個新的立交橋

在2020年12月2日， 華盛頓州交通運輸部（WSDOT）選擇了Guy F. Atkinson Construction作為這項工作的設計建造承包商。Atkinson將於2021年完成設計，然後進行項目施工，這將包括在此次線上參觀日中所描述的主要特點。

什麼是SR 509完善項目？

SR 509，I-5至南24大道（24th Avenue S.）——高速公路項目是SR509完善項目的一部分，該項目計劃於2028年完成。SR509完善項目最終會將SR509延伸至西雅圖塔科瑪（SeaTac）的I-5公路，使西雅圖塔科瑪國際機場（Sea-Tac International Airport）增加一條南部通往機場的道路，讓司機可以繞過I-5，SR518和當地街道。

項目完成後，SR 509將提供前往機場的新通道，並有助於當地街道的交通分流。隨著SR 99隧道的改進，該項目將會是華盛頓州交通運輸部（WSDOT）為南北貫通過西雅圖和金郡提供的I-5替代方案。

該項目將通過改進交叉道，建造可以連接I-5和SR 509，以及SR509高速公路首個英里的新匝道來改善該區域的交通。該項目的第2階段將會連接南24大道（24th Avenue S.）與南188街（South 188th Street）（SR 509當前終止於此）。

社區改善項目

SR 509的新路段將從南212街( South 212th Street)附近的I-5出發，穿越南208街(South 208th Street)附近的SR 99。華盛頓州交通運輸部（WSDOT）設計了在下方穿越SR 99的新型SR 509，以減少兩條道路的擁堵。 SR 509的降低部分將為限制項目區域居民的交通噪聲和視覺影嚮創建自然屏障，但是一些居民可能會註意到施工噪聲的增加。因此，華盛頓州交通運輸部（WSDOT）除了改善鄰里街道外，還計劃建造新的隔音牆並延伸現有的隔音牆。

隔音牆

更具體地說，我們的承包商將建造兩座新的隔音牆：一座在SR 509新路段的東側，位於I-5和南208街(South 208th Street)之間，另一座在I-5的西側，位於南208街（South 208th Street）和南204街（South 204th Street）之間。我們還將在SR 516和南208街（South 208th Street）之間的I-5東側延伸現有的隔音牆。由於這項工作將在Sound Transit工作的同一區域進行的，華盛頓州交通運輸部（WSDOT）正在與Sound Transit合作，在退伍軍人路 （Veterans Drive）和南216街 (South 216th Street)之間的I-5西側建造新的隔音牆。這種合作關系減少了這兩個項目對附近社區的總體影嚮。

街道改善項目

由於新的SR 99橋將限制出入南208街(South 208th Street)的道路，我們的承包商將在南208街(South 208th Street)和南204街（South 204th Street）之間建造一條新的南34大道（34th Avenue South），以確保該地區的居民能夠自由進出。與SeaTac市協商後，我們的承包商還將對南208街(South 208th Street)和南204街（South 204th Street）進行改善，這將包括升級公用事業，新的人行道和街道樹木。

施工影嚮

Atkinson承諾在對南208街(South 208th Street)進行施工之前，會先新建一條南34大道（34th Avenue South）以便在施工過程中提供進出Madrona街區的更多通道。為了最大程度地減少其他施工活動的影嚮，我們鼓勵承包商在四年施工期的初期建造隔音牆和街道改善工程。