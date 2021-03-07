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（JY編譯）全美范圍內針對亞裔仇恨犯罪的事件正在增加，多個地區的唐人街的監控錄像顯示，亞裔老年被針對性地推倒在地的暴力事件。金縣檢察官辦公室在週二（2日），處理了一些最近發生的針對亞洲人的身體和言語的暴力襲擊案件。

目前，西雅圖警方正在調查上週四晚上，在第七街和金附近發生的，一起針對一對年輕亞裔夫婦的殘暴襲擊事件。根據警方的記錄，一名陌生人襲擊了一名年輕的亞裔美國婦女。該名襲擊者用襪子包裹著石頭砸她的臉，女子被打至昏迷，清醒時發現血流滿面。女子在Facebook上發的貼文稱，她醒來時看到該名陌生人正在襲擊其男友的頭部，直到周圍的人來幫助他們。該名陌生人逃脫了。女子和男友其後前往海景醫療中心求醫，襲擊導致女子鼻子骨折，牙齒幾顆碎裂，其男友的頭部縫了8針。

西雅圖警方正在調查這次襲擊事，稱其為「偏見犯罪」。

事件在西雅圖唐人街傳開後，使該區居民及其他亞裔人士不安。

去年大流行開始後不久，一人群志願人士，為西雅圖唐人街-國際區（也稱為C-ID）成立了名為「C-ID社區夜間監視巡邏」（C-ID Community Night Watch）小組。其中一名成員譚雅·吳（Tanya Woo），在周五晚上與其他志願者巡邏時，了解到週四晚上的襲擊事件。她說︰「我們感到驚訝、震驚和悲傷。這對夫婦說並沒有做出任何挑釁行為，他們只是剛好經過那裡。」

另外，金縣檢察官辦公室正在審理另外兩起發生在一月分的仇恨犯罪案件。共中一起為一名亞裔美國婦女在西雅圖東丹尼路（East Denny Way）和貝爾維尤東大道（Bellevue Avenue East）的人行道上遭到襲擊。據法庭文件顯示，一名男子用力將她推倒，然後大喊︰「亞洲人需要回到自己的地方。」

第二起發生在西西雅圖方特勒羅伊路（Fauntleroy Way）上的一個銀行自動取款機前，一對亞洲夫婦受到了氣槍的威脅，襲擊者更喊道：「滾回你的國家。」

金縣副檢察官倫德拉·克拉夫特（Leandra Craft）說：「作為檢察官辦公室，我們需要做的及我們希望執法部門繼續做的事情是擴大與社區的聯繫，並希望人們在遇到襲擊時，敢於舉報這些罪行。」

金縣檢察官辦公室表示，去年仇恨犯罪案件激增，比2019年增加了39%。檢察官辦公室沒有透露2020年的59起案件中，有多少具體涉及針對亞裔美國人的襲擊。但表示2021年至今起訴了7起仇恨犯罪案件，其中兩起涉及對亞裔美國人的襲擊。

至於上週四晚上發生在C-ID的襲擊者尚未落網。西雅圖警局目前正在查看襲擊區域附近企業的監控錄像，作進一步調查。

譚雅·吳告指︰「由於亞裔不敢怒不敢言，很多人把亞裔視為可以容易攻擊的目標，特別是在特朗普政府長期存在許多反亞裔情緒的情況下，亞裔被攻擊的事情正在發生，而且越來越頻繁。」此外，她告訴《KOMO新聞》，「C-ID社區夜間監視巡邏」正在談論啟動一項護送亞裔老年人的志願項目。