微軟週二（2日）宣布推出Mesh服務，該服務旨在打造能讓人們通過增強現實（Augmented Reality，AR）技術進行協作的應用。

AR是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術，目前幾乎所有主要的科技公司都在研究這種技術，試圖創造出將會取代智能手機的下一個計算平台。但在今天，頭戴式AR設備往往笨重而昂貴。舉例來說，微軟HoloLens起售價高達3500美元。到目前為止，這些設備主要被用於工業用途。據報導，蘋果公司和Facebook都在開發自己的AR耳機或眼鏡，將在未來幾年裡發布，這可能有助於讓面向消費者的市場變得可行，並創造出一股AR「淘金熱」。

微軟希望通過Mesh來確保沒有AR系統的人也能跟有AR系統的人一起參加虛擬聚會，其目標是讓人們能通過任何設備（如PC、平板電腦或智能手機）與會。另外，Mesh服務還將適用於虛擬現實（virtual reality，VR）頭戴式設備。

VR頭戴式設備與AR設備略有不同，可以讓人們沉浸在計算機生成的世界中，但會屏蔽物理環境，通常比AR設備便宜，而且也更常見。例如，可在Windows平台上運行的惠普VR設備Reverb G2售價為600美元。

為了說明Mesh的功能，微軟開發了一個可在HoloLens上運行的示例應用。用戶可以戴上HoloLens，打開Mesh應用，設計一個「化身」來代表自己，並加入其他人的會議，這種「化身」看起來就像是全息圖。通過HoloLens捕捉的信息，「化身」的頭、身體和手都可以移動，而且可以與每個人進行交談，類似於視頻通話。此外，用戶還可以導入、顯示和操作現成的定制三維全息圖，也可以使用三維繪圖工具。

微軟還將推出一款支持Mesh服務的VR會議應用AltspaceVR，以便更加廣泛地展示這項技術。用戶可向微軟發出請求，以下載這個應用。微軟計劃隨著時間的推移將Mesh整合到自己的各個應用中去，如在新冠病毒疫情期間使用量上升的團隊協同應用Teams Collaboration等。

Mesh將以用於託管應用的公共雲服務平台Azure為依托，並提供相關的軟件開發工具包。微軟將選擇一些用戶開始對這項服務進行測試，但並未透露該服務的具體費用。微軟只有不到5%的營收來自設備，而根據一位分析師的估測，Azure平台為該公司貢獻了17%營收。 Azure第四季度營收同比增長50%，而設備營收僅增長不到4%。