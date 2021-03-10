Crossroads Connect 是 Bellevue 市 Crossroads 街區一項全新隨需服務。該服務可為乘客提供往返於Crossroads RapidRide B線車站（Northeast 10th Street and 156th Avenue Northeast站）與乘客家中、工作地、學校及商鋪之間的接送服務。

從 Crossroads Connect 停靠站 — 靠近 Crossroads Shopping Center — 乘客可以搭乘 RapidRide B 線巴士或金縣都會公共交通局 (King County Metro) 的其他巴士。如需使用此乘車服務，請下載Crossroads Connect On-Demand免費移動應用程序，或致電1-855-233-6043。

Crossroads Connect服務時間為周一至周五下午3點至晚上 9點。 該服務將持續提供至2021年6月。

提供往返公共交通站點與服務目的地的接送服務

我們了解到，在公共交通站點與您家中、工作地、學校或購物目的地之間的最後一英里往返旅程往往存在困難。

為此，Crossroads Connect 可為您提供幫助。 Crossroads Connect 將接送您往返於位於 Crossroads Shopping Center 的 RapidRide B 線車站附近客流量大的巴士站點，確保您安全便捷地到達目的地：

從 RapidRide B 線位於 Crossroads 的停靠站將乘客接送至 Bellevue市中心和Redmond市。搭乘地鐵221、226及245 號線到達Bellevue市的Eastgate街區、市中心及Factoria街區，以及位於Kirkland市和Redmond市的站點。

如何操作

準備：從首選應用程序商店中下載Crossroads Connect On-Demand應用程序（“乘車指南”視頻），或致電 1-855-233-6043。

Crossroads Connect 服務時間為周一至周五下午3點至晚上9點。

乘車/下車站點位於Northeast 10th Street and 156th Avenue Northeast（唯一的乘車/下車站點）

預計提交乘車要求後10至15分鐘內，車輛便可到達。

設置: 採用 King County Metro 的標準收費。

可採用ORCA卡、現金（不找零）、Transit GO Ticket移動端應用程序或有效的轉車票。

費用與 King County Metro 巴士乘車費用相同，且還包含一張前往轉乘服務站點的免費轉車票。

乘車：在服務區域內提供往返下列地點的接送服務:

King County Metro 交通站點（RapidRide B 線及地鐵 221、226、245 號線)

Crossroads Shopping Center、餐廳、商店及雜貨店等

提供一輛無障礙車

乘車費用

成人（年滿19歲）: $2.75

青少年（6-18歲): $1.50

ORCA低收入人群卡（滿足收入條件): $1.50

區域車費優惠通行證 (Regional Reduced Fare Permit): $1.00 (針對已登記的老年人、使用 Medicare 的人士、及殘障人士）

支付方式

ORCA卡：使用 ORCA 卡，便於您在轉乘 Crossroads Connect 車輛與巴士之間支付費用

Transit Go Ticket： 可採用 Transit Go Ticket 付費（選擇“巴士”作為出行方式），便於您在轉乘 Crossroads Connect 車輛與巴士之間支付費用

現金（不找零）。 轉乘服務可使用轉乘車票。

服務區域及車輛

僅針對規定服務區域內的出行旅程提供服務。出行旅程的起點或終點必須為 RapidRide B 線位於 Northeast 10th Street and 156th Avenue Northeast 的車站。從該巴士車站前往地鐵 221、226 及 245 號線僅幾步之遙。

如果等待時間很長，可乘坐出租車往返線車站。無需支付出租車車費，但需要在換乘地鐵時支付標準的地鐵車費。

衛生與安全

乘坐 Crossroads Connect 車輛出行時：

出於安全及保持社交距離考慮，每輛車限乘一人；若其餘人士為預定該行程乘客的同行之人，則可一同搭乘；

King County Metro 車輛每天消毒；

車上裝有有機玻璃隔板，可將乘客與司機隔開；

乘客及司機均需佩戴口罩