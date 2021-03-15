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（本報訊）上週華盛頓州最高法院作出了令人驚訝的裁決，無論是警察、檢察官、法官和立法者，以及那些主張非刑事化的人士，都異常地不滿這個判決。

「最高法院裁定了持有毒品（包括甲基苯丙胺、海洛因、可卡因）的法規是違憲的，意味著執法人員不能僅以持有毒品為罪行逮捕任何人士。」金縣高等法院首席法官吉姆·羅傑斯（Jim Rogers）說，他還詳細說明了最高法院的判決，會做成的三大影響︰「首先，被大流行延遲而積壓的刑事案件已達有7000多起，比以往正常的3000起多出一倍。新修例將會令很多案件被撤回，將需要重判的案件會花費大量時間。另外，當這些案件都得到判決後，我們擔心需要退還罰款，但以現時的財務狀況，有可能沒有預算來處理這些退款。」

此外，以往很多吸毒者與毒品法庭達成協議的方式後，被送往戒毒中心接受治療，但如果法例令毒品合法化，這意味著許多人不再能夠獲得這些服務。

在金縣，檢察官通常會連同其他罪行起訴罪犯，需撤回的案件不多，但斯諾霍米什縣（Snohomish County）檢察官不得不將8名非法持有毒品者釋放，全州各地亦有同樣情況。其中最大的挑戰是與此裁決相關的追溯力及刑期問題。一些單純非法持有毒品的案件輕易處理，但有一些涉及其他更嚴重的罪行而被判刑的案件，擁有毒品可能是被定罪或認罪的眾多罪名之一，需要因新例而重新判刑，並將會減少原有刑期。

檢察官和法官仍在計算因這項修例而需要撤銷j或重判的案件數量，相信有數以萬計個案。

退還罰款是另一個令人擔憂的問題。個別規模較小的縣有可能未有足夠儲備退款。估計用於退還所需費用的金額預計將達到數百萬美元。羅傑斯重新，由於金縣的法官和檢察官多數不會向濫毒疑犯收取罰金，因此這問題對金縣應該未會造成重大打擊。

對於患有物質使用疾患（Substance use disorder）癮君子的藏毒問題，由於他們已獲執法協助轉移（The Law Enforcement Assisted Diversion，LEAD）計劃的幫助，目前仍在確定該如何處理。計劃為執法人員提供了一種可靠的替代方案，將低級毒品犯罪者重定向到衛生和社會服務，而不是立即轉移到刑事司法系統。LEAD主管麗莎·道加德（Lisa Daugaard）亦對修例感到驚訝。

她指 LEAD 本來正制定最終實現非刑事化的計劃，打算未來幾年內籌備建立新的護理和應對系統，幫助有需要的低級毒品犯罪者。新修例不是他們的原意。她補充表示，認為這是作出行動的呼籲，繼續解決社區內的毒品問題。她認為修例並不是解決毒品問題的方法，相信自己和團隊在做正確的工作，願意接受這個挑戰。

HB 1499 法案目的是令個人使用的毒品去罪化。該法案是由民主黨州眾議員勞倫·戴維斯（Lauren Davis）提出，並希望本屆會議能夠通過該法案。法案有兩個主要領域。戴維斯強調，法案其中一部分是將個人擁有的毒品合法化，另一部分內容針對社區中未有治療的藥物建立完善的服務系統。

在委員會初次聽證後，儘管得到廣泛檢察官支持，但現時對該法案未有很大變化。成員期望在通過完全合法化前，可以利用未來兩年建立需要的相關配備。

該法案未有得到繼續審議，委員會正在優先處理其他法案，例如警察問責制等。

民主黨參議員馬克·穆勒特（Mark Mullet）和史蒂夫·霍布斯（Steve Hobbs）本來提出了一項快速解決方案，在原有法例上更改一個字眼，令執法人員必須知道疑犯身上藏有毒品才能作出逮捕。但兩人最終放棄了其提議。

幾名共和黨人已經簽署了該法案，但整體仍然未有動向。

華盛頓警長和警察局長協會發表聲明表示，在沒有實質性承諾建立和資助基礎設施以解決社區毒品問題的情況下，受控藥物合法化其實是雙贏的方案。他們希望立法機關同時可以採取政策，在社區中預防毒品問題和建立治療服務。

另一邊廂，共和黨參議員約翰·布勞恩（John Braun）表示不同意法院裁決，並認為穆勒參議員提出的解決方案比較合理，應該根據該法案採取行動。