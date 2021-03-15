Photo credit: Seth Sawyers

（JY編譯）華盛頓州西部的催化轉換器（catalytic converter）盜竊問題愈來愈普遍。催化轉換器失竊案影響至多個社區、波及教堂、老年中心、公寓大樓甚至連位於貝爾維尤（Bellevue）的動物救援服務組織「西雅圖人道協會」（Seattle Humane）。

上週五早上，當「西雅圖人道協會」的工作人員正想前往波音機場，接載從密西西比州飛來的需營救的貓隻的時候，發現他們四輛運輸貨車的催化轉換器不見了。該組織的布蘭登·麥克斯（Brandon Macz）指，那四輛貨車是他們必須品，不論是在收容所之間運送動物，還是從寵物食品銀行運送寵物食品。目前，「西雅圖人道協會」仍然設法接送動物，而附近位於伊瑟闊（Issaquah）的的汽車修理廠Automeister表示，他們將免費派出維修員為「西雅圖人道協會」修理車輛。

自1975年以來，在美國銷售的幾乎所有汽油汽車和卡車，都在發動機和消音器之間安裝了催化轉化器。催化轉化器可清除汽車尾氣排出對人體和環境有害的有毒污染物。

2021年的件激增，如果今年到目前為止這一趨勢持續下去，2021年的盜竊案件將會翻一番。據了解，西雅圖催化轉換器失竊案在2018年只發生了8起，2019年，2020年飆升至735起，經發生了。

據西雅圖警方（SPD）的初步數據顯示，2018年只有8起催化轉換器失竊案，而2019年亦只發生了13起，但到2020年，這一數字激增至735起，比2018年增加了起過900％。截至2021年1月26日已有123起，SPD估計，2021年的盜竊案將繼續急遽上升，催化轉換器盜竊案件將會翻一番。

家住弗里蒙特（Fremont）的杰拉德·泰（Gerard Thai）遇上了2名疑似想偷取他的豐田普銳斯（Prius）催化轉換器。幸好，泰的Ring警報叫醒了他，起初他以為該2名竊賊想盜取他的車，他拿著棒球棒來到他的汽車前。2名竊賊發現事敗後，留下千斤頂及電鑽極速離去。泰更稱，這不是他的Prius第一次遇到「麻煩」。

金縣警長辦公室表示，Prius通常是催化轉換器竊賊的下手目標，一個催化轉換器在Offer Up等二手商品交易網站，出售價約1100美元。得到買家垂涎的催化轉換器內有三種貴金屬，包括銠（rhodium）、鉑（platinum）和鈀（palladium）。這是因為全球範圍內更嚴格的汽車排放管制，使對這些金屬的需求激增。當中三最有價值的是銠，銠的價格從五年前的每盎司700美元飆升至3月8日的創紀錄新商╴每盎司28,250美元。這使銠的價值比黃金高出16倍。而鈀的價格亦從五年前每盎司560美元，升至每盎司2,329.10美元（3月5日）。

竊賊只需幾分鐘就能取下催化轉換器。金縣警長辦公室表示車主可用「貓夾」（cat clamp），類似一個網加裝在催化轉換器上或罩子來保護車輛，減少及減慢被偷取的機會。同時，警長辦公室建議汽車經銷商及相關企業，設置圍欄或其他安全設施。