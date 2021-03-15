（JY編譯）西雅圖交通運輸局（SDOT）宣佈，該部門已完成將西雅圖市大部分主要街道的速度限制降低到每小時25英里（25mph）。

這標誌著西雅圖「零傷亡願景」（Vision Zero）計劃的一部分，即全市範圍內的交通安全改善工作已經完成。「零傷亡願景」計劃旨防止交通事故並挽救生命，目標是「到2030年，終結在城市街道上，因撞車事故造成的死亡和重傷事故」。

根據SDOT，「案例研究顯示，西雅圖降低速度限制後，街道上的撞車事故減少了20-40％。」

SDOT表示，安裝了將近2500個新的時速限制標誌，目前大約有415英里的主要街道都有「25mph」的標誌，這幾乎是該部門管理的所有街道。新的限速標志安裝在更顯眼和交通頻繁的街道上。SDOT補充指出，除非有特別的路標說明，否則西雅圖市內要街道，即街道上有中心線分隔或多條車道，的默認限速為25 mph。而非主道以及學生上下課期間的學校附近的街道，默認時速限制為20 mph。

SDOT在發佈的博宮文章中寫道︰「速度是交通事故頻率和嚴重程度的關鍵因素。當駕駛人士每小時減慢幾英里的速度時，不僅可降低撞車的可能性，也讓車禍中傷者更有可能倖存。根據數據顯示，被以時速25mph的車輛撞到的人，存活率是被30mph撞到的人的兩倍。」

儘管降低了速度限制、更新了以行人為先的交通信號燈政策，並開始重新規劃一些「交通意外黑點」的街道，如Rainier Avenue South和Lake City Way。數據表明，去年有24人死於與車輛相關的交通事故，這使2020年成為「近年來因交通事故導致的死亡人數最高之年」。