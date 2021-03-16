提高警惕，守望相助

（本報訊）今年年初，本報曾通過社交媒體做過一次調查，詢問讀者們疫情至今有無遭受過歧視、不友好對待。在結果中，6%的讀者曾經历過三次以上不友好對待，17%的人遭遇過3次以下，所幸還有75%的人從未遭遇過。

而在經历過相關事件的人中，36%遭受了嘲諷辱罵，8%遭受過毆打行為，還有11%個人財物被破壞——或許多數人生活仍歲月靜好，但針對華人的歧視、仇恨犯罪仍實實在在地發生著。而近期發生在全美各地針對亞裔、華裔的hate crime則引發了更大範圍的關註。

盡管亞裔反仇恨抗議活動剛剛舉行，位於西雅圖北百佳超市、Northgate附近的國際全福音團契教堂（International Full Gospel Fellowship Church，IFGF）、同時也是日托中心Northgate Early Learning Center的停車場，再次出現種族主義字句的塗鴉，教堂工作人員稱，這是他們今年以來第四次成為攻擊目標，正著手調查。

據陳述，破壞者在停車場草坪上，用乾草拼寫出仇恨信息。其中一句夾雜著咒骂，並說︰「CHINA, YOU WILL PAY.（中國，你會付出代價的。）」另一句是：「CHINA YOU WILL PAY. GO HOME.（中國你會付出代價的，滾回家吧！）」

由於西雅圖警局（SPD）無法聯繫到負責該機構反偏見部門的有關人士，目前SPD無法確認對該事件的調查情況。但SPD說，可以肯定的是警方正在跟進該事件。

有IFGF職員對《KOMO》新聞表示，這不是該教堂在2021年第一次出現種族主義字句，早在今年1月已有被反華仇恨評論，2月時更發生了2次，至今已是第四次成為攻擊目標。他們指出，每次都是在乾草堆上寫滿了針對中國的塗鴉信息。这些让使教會及其成員感到不安。

在教堂工作的阿納斯塔西婭·安東尼奧斯（Anastasia Antonius）說︰「一開始我很緊張不安，（因為）我沒有真正接觸過這種仇恨犯罪事件。這真的很令人擔憂。」

IFGF稱，他們不清楚為什麼會遭到攻擊，因為他們歡迎任何想參加宗教儀式的人，而且會眾中只有大約5%是華裔。安東尼奧斯說：「也許仇恨犯罪是針對我們的日托中心，（因為）日托中心有來自中國的老師。但這全無道理，我們的老師都是和藹可親及善良的。」

住在離教堂約一個街區距離的凱蒂·迪薩爾沃（Katy DiSalvo）在週一的早上在派恩赫斯特（Pinehurst）附近散步時，看到了塗鴉後，向SPD報告了仇恨言論行為，並在該社區的Facebook頁面上發布了塗鴉照片及有關種族主義的提醒。她表示這是一件悲傷事件，「我甚至沒有生氣,只是非常難過。」迪薩爾沃說，教堂是鄰里的好鄰居，日託中心對她和該區的家長帶來了很大的幫助。迪薩爾沃說：「我感到很難過的是，到了2021年我們不止要經受疫情帶來的影響，還要經歷種族主義仇恨事件。西雅圖在許多方面是一個很先進的，但同時，在很多方面令人沮喪。」

根據附近居民在相關帖子的回複，IFGF邊上的另一間教堂，Grace Chinese Lutheran Church（西雅圖恩惠堂），也出現了相似的塗鴉。

這片其實是不少華人經常去的區域，兩年前，本報編輯在Northgate電影院附近過馬路時，被經過的轎車司機喊過“Go back to China”。

不過社區的守望相助也讓人感受到城市的暖心面。一些鄰居在教堂外留下鮮花和鼓勵的字條、孩童的繪畫。有一家庭將他們年幼的孩子帶到聖堂，解釋發生了什麼，將其作為一種教育。有附近居民在恩惠堂也放上了鮮花。

SPD︰提高個人安全意識的建議

另外，上月25日，唐人街國際區一名註冊護士邁克爾·波芬巴格（Michael Poffenbarger）及其亞裔女友、高中教師Noriko Nasu被一名前緊急醫療技術員（EMT）襲擊。西雅圖警局（SPD）表示，他們正在調查事件，目前沒有證據表明這次襲擊是由種族仇恨引起的。因此，現年41歲的肖恩·霍爾迪普（Sean Jeremy Holdip）目前只面臨兩項二級攻擊罪名。但SPD補充說，針對亞裔人士的仇恨犯罪數量去年有所增加。有見及此，SDP分享了一些個人安全注意事項，不限於種族仇恨襲擊︰

在路上行走時，避免邊行邊低著頭看手機，應抬頭四處張望一下，注意周圍情況，切勿分心。使用耳機時，千萬不要將耳機音量調高，請確保仍然能夠聽到外界聲音。如果在夜間外出，請堅持在光線充足的地方出現行走。規劃好路線，盡量避開行人稀少的公園、停車場、小巷等。如發現有車輛跟隨時，請不要靠近它，最好與其朝相反的方向行走。

請大家時刻緊記，「財不露白」，別被賊人有機可乘。乘坐公共交通工具時，將所有個人物品貼身帶著，如將背包、錢包、購物袋等物品放在腿上、雙腳之間或用臂挽著上，請勿獨放在空座位上。如果站在擁擠的公共交通工具時，背包提包最好放在身前視線範圍內。保持警惕，避免入睡。如果遇上問題，請通知駕駛員。

最好不要使用在燈光昏暗處的自動櫃員機（ATM）。在離開ATM之前，請先放好鈔票和銀行卡。切勿露出現金，也不要攜帶過多的現金。

謹記確保人身安全是首要事情，如遇上襲擊，請勿慌張，迅速尋找掩體做保護及逃跑，可大喊：「救命！」，並向附近的商家或路人求助致電911。如目睹了可疑或潛在的暴力行為，在安全情況下也請立即致電911。

如果事件正在發生或剛剛發生，請立即致電911。

如果事件已經發生，直接危險已經過去，且沒有人員受傷，請致電（206）625-5011。

如果對聯系警方有些發憷，大家也可以尋求社區組織的幫助，比如專註於華人群體和中國城社區建設的組織CISC和SCIDdpa。

社區成員若要報告仇恨和偏見事件，可以聯系：

CISC員工：

SCIDpda工作人員（粵語，國話和英語）：