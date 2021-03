提高警惕,守望相助

(本報訊)今年年初,本報曾通過社交媒體做過一次調查,詢問讀者們疫情至今有無遭受過歧視、不友好對待。在結果中,6%的讀者曾經历過三次以上不友好對待,17%的人遭遇過3次以下,所幸還有75%的人從未遭遇過。

而在經历過相關事件的人中,36%遭受了嘲諷辱罵,8%遭受過毆打行為,還有11%個人財物被破壞——或許多數人生活仍歲月靜好,但針對華人的歧視、仇恨犯罪仍實實在在地發生著。而近期發生在全美各地針對亞裔、華裔的hate crime則引發了更大範圍的關註。

盡管亞裔反仇恨抗議活動剛剛舉行,位於西雅圖北百佳超市、Northgate附近的國際全福音團契教堂(International Full Gospel Fellowship Church,IFGF)、同時也是日托中心Northgate Early Learning Center的停車場,再次出現種族主義字句的塗鴉,教堂工作人員稱,這是他們今年以來第四次成為攻擊目標,正著手調查。

據陳述,破壞者在停車場草坪上,用乾草拼寫出仇恨信息。其中一句夾雜著咒骂,並說︰「CHINA, YOU WILL PAY.(中國,你會付出代價的。)」另一句是:「CHINA YOU WILL PAY. GO HOME.(中國你會付出代價的,滾回家吧!)」

由於西雅圖警局(SPD)無法聯繫到負責該機構反偏見部門的有關人士,目前SPD無法確認對該事件的調查情況。但SPD說,可以肯定的是警方正在跟進該事件。

有IFGF職員對《KOMO》新聞表示,這不是該教堂在2021年第一次出現種族主義字句,早在今年1月已有被反華仇恨評論,2月時更發生了2次,至今已是第四次成為攻擊目標。他們指出,每次都是在乾草堆上寫滿了針對中國的塗鴉信息。这些让使教會及其成員感到不安。

在教堂工作的阿納斯塔西婭·安東尼奧斯(Anastasia Antonius)說︰「一開始我很緊張不安,(因為)我沒有真正接觸過這種仇恨犯罪事件。這真的很令人擔憂。」

IFGF稱,他們不清楚為什麼會遭到攻擊,因為他們歡迎任何想參加宗教儀式的人,而且會眾中只有大約5%是華裔。安東尼奧斯說:「也許仇恨犯罪是針對我們的日托中心,(因為)日托中心有來自中國的老師。但這全無道理,我們的老師都是和藹可親及善良的。」

住在離教堂約一個街區距離的凱蒂·迪薩爾沃(Katy DiSalvo)在週一的早上在派恩赫斯特(Pinehurst)附近散步時,看到了塗鴉後,向SPD報告了仇恨言論行為,並在該社區的Facebook頁面上發布了塗鴉照片及有關種族主義的提醒。她表示這是一件悲傷事件,「我甚至沒有生氣,只是非常難過。」迪薩爾沃說,教堂是鄰里的好鄰居,日託中心對她和該區的家長帶來了很大的幫助。迪薩爾沃說:「我感到很難過的是,到了2021年我們不止要經受疫情帶來的影響,還要經歷種族主義仇恨事件。西雅圖在許多方面是一個很先進的,但同時,在很多方面令人沮喪。」

根據附近居民在相關帖子的回複,IFGF邊上的另一間教堂,Grace Chinese Lutheran Church(西雅圖恩惠堂),也出現了相似的塗鴉。

這片其實是不少華人經常去的區域,兩年前,本報編輯在Northgate電影院附近過馬路時,被經過的轎車司機喊過“Go back to China”。

不過社區的守望相助也讓人感受到城市的暖心面。一些鄰居在教堂外留下鮮花和鼓勵的字條、孩童的繪畫。有一家庭將他們年幼的孩子帶到聖堂,解釋發生了什麼,將其作為一種教育。有附近居民在恩惠堂也放上了鮮花。

SPD︰提高個人安全意識的建議

另外,上月25日,唐人街國際區一名註冊護士邁克爾·波芬巴格(Michael Poffenbarger)及其亞裔女友、高中教師Noriko Nasu被一名前緊急醫療技術員(EMT)襲擊。西雅圖警局(SPD)表示,他們正在調查事件,目前沒有證據表明這次襲擊是由種族仇恨引起的。因此,現年41歲的肖恩·霍爾迪普(Sean Jeremy Holdip)目前只面臨兩項二級攻擊罪名。但SPD補充說,針對亞裔人士的仇恨犯罪數量去年有所增加。有見及此,SDP分享了一些個人安全注意事項,不限於種族仇恨襲擊︰

在路上行走時,避免邊行邊低著頭看手機,應抬頭四處張望一下,注意周圍情況,切勿分心。使用耳機時,千萬不要將耳機音量調高,請確保仍然能夠聽到外界聲音。如果在夜間外出,請堅持在光線充足的地方出現行走。規劃好路線,盡量避開行人稀少的公園、停車場、小巷等。如發現有車輛跟隨時,請不要靠近它,最好與其朝相反的方向行走。

請大家時刻緊記,「財不露白」,別被賊人有機可乘。乘坐公共交通工具時,將所有個人物品貼身帶著,如將背包、錢包、購物袋等物品放在腿上、雙腳之間或用臂挽著上,請勿獨放在空座位上。如果站在擁擠的公共交通工具時,背包提包最好放在身前視線範圍內。保持警惕,避免入睡。如果遇上問題,請通知駕駛員。

最好不要使用在燈光昏暗處的自動櫃員機(ATM)。在離開ATM之前,請先放好鈔票和銀行卡。切勿露出現金,也不要攜帶過多的現金。

謹記確保人身安全是首要事情,如遇上襲擊,請勿慌張,迅速尋找掩體做保護及逃跑,可大喊:「救命!」,並向附近的商家或路人求助致電911。如目睹了可疑或潛在的暴力行為,在安全情況下也請立即致電911。

如果事件正在發生或剛剛發生,請立即致電911。

如果事件已經發生,直接危險已經過去,且沒有人員受傷,請致電(206)625-5011。

如果對聯系警方有些發憷,大家也可以尋求社區組織的幫助,比如專註於華人群體和中國城社區建設的組織CISC和SCIDdpa。

社區成員若要報告仇恨和偏見事件,可以聯系:

CISC員工:

SCIDpda工作人員(粵語,國話和英語):