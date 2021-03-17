（JY編譯）一份全美最宜居城市排行榜剛剛出爐，貝爾維尤市再進前10。該排行榜由Niche.com（前身為College Prowler），一家幫助學生選擇學校的公司，使用美國人口普查局（U.S. Census Bureau）、聯邦調查局（FBI）、勞工統計局（BLS）和美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，以及其網站上的評論，根據社區的多樣性、公立學校排名、生活成本、工作機會、通勤便利、犯罪率、房價、健康、氣候等因素，選出了「2021年全美最佳居住城市」的228個城市排名。

Niche最新的排名中，德克薩斯州的伍德蘭市（The Woodlands）成為了全美最佳居住城市。緊隨其後的是位於弗吉尼亞州的阿靈頓市（Arlington）和位於伊利諾伊州芝加哥郊區內珀維爾市（Naperville）。

Niche指居住在貝爾維尤，有一種城市郊區的混合感覺，大多數居民擁有自己的房子。貝爾維尤周邊有很多餐館，咖啡店和公園。許多年輕的專業人士及傾向於自由主義者人士喜歡居住該區。另外，有小孩的家庭選擇居住在貝爾維尤，是因為該市的公立學校受到高度評價，獲得了A+等級，稱該市幫助學生獲得選擇最適合其家庭的學校。

雖然搬出西雅圖市的人口有所上升，但它工作機會和夜生活方面得分較高，排在第13位，與去年相比上升了第2位。但西雅圖及貝爾維尤均在犯罪和安全方面的排名較低。

該研究還對華州的最佳居住地進行了排名，當中包括城市中的社區。瑟馬米什山谷（Sammamish Valley）位居榜首，其次是貝爾維尤附近的威爾伯頓（Wilburton）、北雷德蒙德，及雷德蒙德的鄰里社區Grass Lawn和Overland。而西雅圖的西湖（Westlake）排名第六。