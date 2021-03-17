（Ryan編譯）西雅圖市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）週一（15日）宣布，將新冠疫情救濟措施延長至6月30日，其中包括禁止對小企業、住宅和非營利組織租客的驅逐的禁令。市長的這項行政命令是在上週注入2300萬美元，以及有望通過美國救援計劃（American Rescue Plan）向西雅圖和金縣提供新的租賃援助後提出的。西雅圖其後亦將得到數百萬美元的資金，將用於提供更多租金援助。

其他救濟措施包括將公用事業折扣計劃（Utility Discount Program）延續到6月30日，這項措施令已加入該計劃的西雅圖居民的西雅圖電力公司（Seattle City Light)）的電費帳單與西雅圖公用設施公司（Seattle Public Utilities）的水費、排污費與垃圾處理費的帳單削減大概50%至60%。

在實行禁止驅逐令期間，除非租客對社區的安全構成迫切性威脅，否則房東都不能突然終止合約或以其他方式向法院申請驅逐行動。除了放止租客被驅逐，房東亦不能因租客延遲支付租金而收取利息或其他費用。雖然如此，租客仍然需要支付租金，但政府鼓勵房東提供靈活的付款計劃，減輕租客負擔。

此外，租客只要能夠證明正經歷財政困難，那麼在解除禁令後，可以為不支付租金而進行六個月的驅逐辯護，從而為他們提供了額外的保護。在驅逐禁令期間收到驅逐通知的居民，應致電西雅圖租賃熱線206-684-5700或在其網站投訴。

西雅圖市議會預算委員會主席特蕾莎·莫斯克達（Teresa Mosqueda）表示，新的聯邦資金亦將能幫助小房東，這意味著小房東將有機會獲得資金償還貸款。

暫停驅逐非營利和小型企業商業租戶適用於僱員人數不超過50人的所有獨立企業、州內非營利組織以及屬501（c）（3）的非營利組織。另外，該命令亦能禁止符合條件的小型企業和非營利組織因延遲交租而被收取滯納金、利息和其他費用。

但市議會女議員塔米·莫拉萊斯（Tammy Morales）表示禁驅逐令過後，將面臨民事緊急情的風險，一群繳不出房租的人群將面臨無家可歸和重重債務。為了幫助租客繼續租住房屋，預計理事會將投票表決並通過一項法案，向西雅圖市的任何租客提供免費律師，在驅逐訴訟中協助這些租客。根據該計劃，該市將支付律師費。

但提案被擱置了兩週，並正在修改，令法案變得「更好、更強和更具防禦（辯護）性」。

有市議員擔心會制定了一項法律上不合理的發案，希望可以審慎處理，但發起人市議會議員克沙瑪·沙旺（Kshama Sawant）表示，推遲實施將為該法案增加不必要的漏洞。

市長的行政命令還延長了一些暫停措施以限制新冠病毒傳播，以及旨在限制新冠疫情對西雅圖居民和小企業的經濟影響的項目。其中包括繼續關閉西雅圖市政府多個部門的客服櫃檯，，以及城市允許的活動。此外，餐館和小型企業的臨時裝卸區，以及醫院和公共服務人員的臨時停車區也已延長了限期。

隨著更多企業的重新開放，西雅圖交通運輸部（Department of Transportation）正在制定一項恢復72小時停車條例，計劃在4月1日起生效。