（Ryan編譯）州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）週一簽署了一項緊急宣言，要求州立學校在4月之前局逐步恢復面授課堂。同時，華州教師工會與政府就一些地區的安全問題進行談判中，談判的焦點之一是為所有教職員接種疫苗。

西雅圖印第安人健康委員會（Seattle Indian Health Board）已與西雅圖公立學校（Seattle Public Schools）合作，為教師和教職人員接種疫苗。SPS總監丹尼斯·朱諾（Denise Juneau）表示，他們希望確保制定健康和安全措施後才復課，亦認為疫苗能夠為教職員增強復課信心。

據英斯利（Inslee）簽署的聲明，各學區必須在4月5日之前為幼兒園至五年級的學生提供混合教學選擇，其他學生則必須在4月19日之前返回校園上課。

朱諾稱西雅圖校區有信心在限期內達到州長的要求。

教師工會正在商討在3月29日之前恢復學前教育和特殊教育。工會官員表示，他們仍然樂觀認為可以為教職員工和學生解決任何關於健康安全的問題。

其他地區包括伊瑟闊公立學校（Issaquah Public Sc​​​​hools）在內，亦為重開學校作好準備。目前，該校區計劃讓學生在規定的日期之前返回學校，希望四年級和五年級學生在3月25日返回校園，並在3月29日前為六年級至十二級學生恢復面授課堂。

與北瑟斯頓學區一起工作的克里斯汀·賈頓（Kristen Jaudon）表示，原本希望十年級和十一年級學生在4月21日返回學校，但現因應州長要求，將需要作出調整和準備工作。

塔科馬的林肯高中（Lincoln High School）已重開校園，校長帕特·歐文（Pat Erwin）指，很高興看到學生回到校園，重開的第一天，校內所有學生及教職員都準時到達並戴上口罩，指他們準備好迎接這個新開始。