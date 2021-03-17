（Susie編譯）對於西雅圖，大家想搬來的理由大致趨同，想搬走的藉口卻是各有伯仲。疫情衝擊、暴亂遊行、高價住房、宅家辦公，或者是完全隨心而動… 總之，大家要是想離開翡翠城了，它再綠也沒用。

整個城市在縮水的跡象，從各種房屋租賃廣告中就可窺見一斑。尤其是當西雅圖市中心和南湖聯合區（South Lake Union）打出「免費入住12週，再送6個月免費停車」的廣告時，所有還在質疑如今的西雅圖是不是有點空的群眾就都瞬間清醒了。

為此《西雅圖時報》專欄作家丹尼·韋斯特納特（Danny Westneat ）特意詢問（美國郵政署）USPS，請他們做了一個2020年西雅圖搬入搬出人口與去年的對比數據分析。他們反饋的數據顯示，2020年的西雅圖確實如預期般混亂。與2019年相比，因搬入西雅圖而請求修改地址的住戶數量大致相同，但因離開而修改地址的住戶數量卻直接上升了36%。

總體來看，2020年一年共有69,432 戶搬出西雅圖，43,350 戶搬入，淨遷移人口達到26,000 多戶。對於一個總住戶只有351,000 的城市來說，這樣的遷徙率不可謂不巨大。而這總住戶量「潛在下降」（potential decline）的7% 也就提供了可以在市中心免費入住12週的條件。

之所以說「潛在下降」，是因為USPS提供的數據只覆蓋了請求修改地址的住戶，並不能計算到人，因此並不能以此斷定城市人口的變動（也不能衡量其他的人口相關數據，比如出生率）。此外，郵寄地址的改變也不意味著某戶就徹底搬離了某地，因為他們可能只是去第二個住處暫居，比如大學生上學期間的過渡住址，以及郵寄地址暫改為工作地址等。

不過人口統計學家也指出，USPS一整年的郵寄地址數據，確實可以作為城市一年來總體人口遷徙情況的參考。這些數字可以顯示西雅圖這樣的一線大城市40年來人口衰減的多方面信息，可追溯直至1980 年代。

而這些數據更明確顯示的，是人們離開西雅圖之後搬去了哪裡。出人意料的是，人口流動方向並不是人們預想的德薩斯州的首府奧斯汀（Austin）或北卡羅萊納州的夏洛特 (Charlotte)，這樣的一線大城市，而是西雅圖周邊的貝爾維尤（Bellevue）、岸線市（Shoreline）和柯克蘭（Kirkland）等。

搬離西雅圖人群的首選之地，都是距離西雅圖35英里之內的城市。第一名是貝爾維尤。根據USPS的數據顯示，2020年有3,521 戶西雅圖人搬去了貝爾維尤，而其反向搬入西雅圖的只有1,941戶，即西雅圖到貝爾維尤的淨搬入了1,580 戶。

這一數字是2019年湖區人口變動數量的3倍之多。

總體來看，西雅圖在2020年向周邊的貝爾維尤、岸線市、柯克蘭、博瑟爾（Bothell）、林伍德（Lynnwood）、倫頓（Renton）、雷德蒙德（Redmond）、埃德蒙茲（Edmonds）和肯特（Kent）等地區輸入了將近10,000 戶住戶。此外，還有1700多戶西雅圖居民搬去了塔科馬（Tacoma），反向搬入西雅圖的只有1000戶，淨搬離西雅圖700戶。

就這樣的情形來看，西雅圖是完全失去自己的吸引力了嗎？

答案取決於看問題的立場。其實與全美排名前20的其他大城市相比，西雅圖2020年的增長人口是最多的，而且還從其他大城市—主要是居住成本更高、疫情期間問題更多的舊金山和紐約—納入了約2000戶人口。

就三番來說，《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle） 根據當地 USPS 地址數據得出的遷徙人口足足有 50,000 戶之多。而加州大學洛杉磯分校（UCLA）加州政策實驗室（California Policy Lab）也通過其他人口數據得出了相似的結論。

而就舊金山搬出的用戶來看，他們的首選目的地就是西雅圖。編者得到的USPS 數據顯示，去年以來有1,351戶舊金山住戶搬入了西雅圖，淨入住率達 818戶。所以，在舊金山人看來，翡翠城的蔥綠之地應該還是很有吸引力的。只不過對城裡的居民來說，周邊的市郊已然成為了更好的選擇。

西雅圖數據顯示，在去年69,000 個搬出請求中，70%的住戶都選擇了留在華盛頓州。其中多數人都搬去了市郊，也有部分居民選擇了更東邊的斯波坎（Spokane）。遙想當年，斯波坎的人們可是上趕著要進西雅圖城的，如今卻是形勢逆轉了。僅2020年一年，西雅圖向斯波坎市和斯波坎谷（Spokane Valley）搬出的人數呈現了3倍增長，達到了354戶的淨搬出量。

而就全國來看，搬出西雅圖的人們的主要去向是亞利桑那州。圖森（Tucson）、鳳凰城（Phoenix）和 斯科茨代爾（Scottsdale）三地一共淨納入了500戶西雅圖居民。

這一切都意味著什麼呢？

它意味著，去年一年西雅圖著實有些艱難。曾經的超級增長大城市放慢了它的擴張腳步。如果說2019年西雅圖已經停止了它迅猛的增長，那麼2020年的疫情就讓西雅圖的增長徹底暫時擱置了。當然，這一切可能都只是暫時的。畢竟就像之前的波士頓，自大遷出之後的春天又收穫了一波「歸鄉浪潮」（mover’s remorse），重新迎回了自己的居民。

不過目前來看，這一局面目前還沒有在西雅圖發生。根據USPS 2021年1月的數據，西雅圖已經向周邊市郊流失了1,144戶居民。過去的十年裡，從來都是西雅圖苦於應對極速增長的人口和與之而來的需求激增問題。如今卻風水輪流轉，輪到周邊的市郊地區來煩惱這些問題了。

不過話說回來，城市的增長速度放緩對本地的居民來說未嘗不是件好事。但如果這座城市已經開始在縮減規模，那這就是另外一個問題了。畢竟當縮減成為趨勢，那麼一座城市也就基本結束自己的時代了。

至於人們搬離西雅圖的具體原因，目前並沒有數據顯示。又或者說，每個人想離開都有自己的理由。

據西雅圖的人口統計學家反映，2019年他們曾試圖尋求過這一問題的答案。其中高昂的房價是首屈一指的原因。但這並不能解釋大量人口從西雅圖搬入Bellevue的原因，畢竟後者的房價是出了名比西雅圖市區還要高昂的。

面對城市衰退問題的同時，今年的西雅圖居民還要面臨一場市長大選。

不管西雅圖是真的在衰退，還是被疫情裹挾著暫時休整，新上任的領導層都必須將城市的復甦搬上頭等日程。如果不把商業發展、公園開放、學校復課，和犯罪率降低等問題有效緩解，那麼「他們就不會是2021年西雅圖需要的領導者」。

「人們為什麼會選擇離開西雅圖?」這個問題幾乎前所未有。畢竟上一屆西雅圖的領導人要解決的，還都是城市發展過快帶來的種種問題。如今，盡快適應現狀，並找到解決問題的辦法，是新一屆西雅圖領導人們面前的首當要務。